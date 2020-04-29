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【疫市營商】Dyson旗艦體驗店進駐香港　下周五正式開幕

商業 11:45 2020/04/29

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Dyson宣布，將於下周五（8日）開設香港第一件旗艦體驗店，進駐圓方ELEMENTS，鼓勵顧客透過親身體驗，了解Dyson產品背後的技術及設計。

英國家電品牌Dyson近年成為家電新寵兒，而在新冠肺炎疫情在港回落之際，搶盡商機。Dyson宣布，將於下周五（8日）開設香港第一件旗艦體驗店，進駐圓方ELEMENTS，鼓勵顧客透過親身體驗，了解Dyson產品背後的技術及設計。

>>>【疫市營商】零售商搶攻連假商機　5大營銷策略吸客

>>>【疫市營商】Blue Bottle Coffee進駐香港　中環店29日開幕

Dyson今（29日）宣布，全新旗艦店將設置不同的體驗區，並以互動形式展示產品。例如在地板護理（Floorcare）體驗區就設置最新的Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機；另外亦可試用可去除空氣污染物及淨化空氣的空氣淨化風扇等產品。

而在頭髮護理（Haircare）體驗區，可試用升級版護髮產品Dyson Supersonic風筒及Dyson Airwarp造型器等。值得一提的是，在ELEMENTS旗艦店所有購買Dyson Airwarp的客戶，均可選擇在包裝盒上印壓其姓名縮寫。

Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain表示，過去幾個月，港人希望尋求更有效的家居清潔方法，以提升家中的室內空氣質素，並改善個人健康。Dyson是次開設體驗店，就是盼顧客能夠親身接觸及試用產品，了解Dyson如何以科學及技術解決日常生活中的問題。

>>>【疫市營商】希慎夥100間商戶推7折現金券　有甚麼著數？

責任編輯：曾曉汶

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