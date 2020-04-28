【空軍戰報】阿里失守200大關 淡友未收手沽空率升至41%

港股今日造好，尾市抽升，收市升近300點，惟成交未配合，大市慬861億元成交。大市上升，淡友集中火力沽空科網股，阿里巴巴 （09988） 今日沽空率創上市以來第3高。

阿里今日全日錄得16億元沽空額，為今日最高沽空額港股；沽空比率高達41%。阿里今日沽空額及沽空比率都較昨日急升，其中沽空比率創近逾2月個月高，亦是阿里在港上市以來第3高。

阿里股價於4月中股價高見210元，惟其後反覆回落，今日收報199元，再失守200元心理大關。近日阿里沽壓沉重，為股價構成壓力。

港股沽空率逾15% 創一個月高

另外，騰訊 （00700） 及平保 （02318） 亦分有7.6億及7億沽空額。盈富基金 （02800） 亦有逾5億沽空額。

今日全日港股錄得沽空額約130.7億元；沽空比率高達為15.2%，為1個月高位。

相關文章：【空軍戰報】淡友收手 阿里沽空額急降

責任編輯：錢家鋒

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」：https：//bit.ly/2wGePSQ

外圍分析無間斷 立即訂閱送高達$480訂閱禮品： https：//bit.ly/3e81nrK