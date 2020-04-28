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【滙豐放榜】恒生減派息　林本利：其他股票或跟隨　股民要有心理準備

股樓投資 18:01 2020/04/28

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滙豐（00005）首季業績稅前利潤按年跌51%，或因市場對績差早有預期，滙豐今日公布業績後股價仍升，收報39.95元，升1.139%。小投資者應否趁機會撈貨？經濟學者林本利接受iMoney專訪時，直言不予置評。

繼滙豐不派息後，旗下恒生銀行（00011）今日亦宣告削減今年第一次中期息至每股1.1元，由於恒生向來是散戶收息愛股，這消息更受散戶關注。

林本利更關注是可能愈來愈股票會削減派息，甚至不派息，「食息一族」或繼續收到惡耗。他說：「（恒生）現價仍有4厘多。股民要有心理準備，其他股票也因現金及盈利大減而減少今年派息，甚至不派息。股民只好期望疫症快過，經濟早日回復正常。」恒生今日收報135.7元，升1.269%。

相關文章：【滙豐放榜】滙豐首季業績出爐　稅前利潤遜預期　第一季不派息

相關文章：【iM獨家】湯文亮：滙豐股民應繼續持有　但不應增持

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撰文 : 李才添

派息 經濟 股票 銀行 林本利 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005）

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