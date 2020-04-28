【趣話財經】兩個張勇　一個廢「太子」一個立「太子」？

古代唔少皇帝年輕時係明君，老左就變昏君。海底撈 （06862） 創辦人張勇可能以史為鑑，擔心自己會變昏君，所以預告自己會係10至15年後即大約60歲後退休，到時現任高層包括執行董事 施永宏、 主席 苟軼群、 首席運營官楊小麗，老人全部無得留低 ，所有員工都有機會成為接任人 。

睇番 施永宏、 苟軼群、 楊小麗履歷，施永宏同佢太太同張勇夫婦1994年一齊創辦海底撈，而楊小麗 及苟軼群則分別係1995年及1999年加入公司，可以話係老臣子。

張勇補充指公司會限制高級員工嘅收入增幅，只有做新工作、在內部創業嘅員工，先有明顯加薪，而表現又會轉化成積分，公司優先晉升積分夠高嘅員工，積分最強的員工，自然有最大機會成為公司的領導層。呢個制度唔係張勇首創，阿里巴巴 （09988） 就係創辦人馬雲退休前，公布類似嘅「傳承計劃」。

隨著內地疫情緩和，海底撈股價逐步收復疫情的跌幅，張勇鬆一口氣之後，就馬上考慮退位同立太子既事。咁啱阿里巴巴 （09988） 現任主席張勇，同海底撈張勇同名同姓，不過阿里巴巴 嘅張勇，其中一個「太子」蔣凡剛剛因桃色事件被奪嫡，真係拍戲都無咁橋。