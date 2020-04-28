75萬噸薯仔疫情下滯銷 比利時籲多食薯條救國

▲ 比利時在新冠疫情下面臨75萬噸馬鈴薯滯銷，業界呼籲比利時民眾盡量多食薯條。

歐洲的新冠肺炎疫情持續，疫情令餐廳大多關閉，農產品的國際貿易也受阻。比利時盛產馬鈴薯（薯仔），當地人更出名愛吃薯條，但在疫情下面臨75萬噸馬鈴薯滯銷。業界呼籲比利時民眾盡量多食薯條，以免75萬噸的馬鈴薯全數報廢。

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英國廣播公司（BBC）報道，比利時馬鈴薯商會Belgapom代表科爾斯（Romain Cools）表示，居家令實施以來，馬鈴薯的銷量急劇下降，目前全國各倉庫共堆積了75萬噸馬鈴薯。

科爾斯更呼籲民眾多吃薯條協助散貨：

我們全部人可由每星期吃一次薯條，改爲每星期兩次。

（Let's all eat chips twice a week, instead of just once.）

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自今年3月中以來，比利時的餐廳大多數關閉，加上大量春夏季的節日也因疫情取消，比利時國内的馬鈴薯銷情已極不理想。

再加上比利時作爲全球主要馬鈴薯出口國，向超過100個國家出口包括急凍薯條的馬鈴薯製產品，每年出口的數量更超過150萬噸。疫情重挫國際農產品貿易，令比利時的馬鈴薯銷情更雪上加霜。

比利時馬鈴薯商會Belgapom現正為比利時西部地區法蘭德斯（Flanders）的食物銀行供應馬鈴薯，每周可供應25噸，以協助消耗滯銷的庫存。

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