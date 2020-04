75萬噸薯仔疫情下滯銷 比利時籲多食薯條救國

▲ 比利時在新冠疫情下面臨75萬噸馬鈴薯滯銷,業界呼籲比利時民眾盡量多食薯條。

歐洲的新冠肺炎疫情持續,疫情令餐廳大多關閉,農產品的國際貿易也受阻。比利時盛產馬鈴薯(薯仔),當地人更出名愛吃薯條,但在疫情下面臨75萬噸馬鈴薯滯銷。業界呼籲比利時民眾盡量多食薯條,以免75萬噸的馬鈴薯全數報廢。

英國廣播公司(BBC)報道,比利時馬鈴薯商會Belgapom代表科爾斯(Romain Cools)表示,居家令實施以來,馬鈴薯的銷量急劇下降,目前全國各倉庫共堆積了75萬噸馬鈴薯。

科爾斯更呼籲民眾多吃薯條協助散貨:

我們全部人可由每星期吃一次薯條,改爲每星期兩次。

(Let's all eat chips twice a week, instead of just once.)

自今年3月中以來,比利時的餐廳大多數關閉,加上大量春夏季的節日也因疫情取消,比利時國内的馬鈴薯銷情已極不理想。

再加上比利時作爲全球主要馬鈴薯出口國,向超過100個國家出口包括急凍薯條的馬鈴薯製產品,每年出口的數量更超過150萬噸。疫情重挫國際農產品貿易,令比利時的馬鈴薯銷情更雪上加霜。

比利時馬鈴薯商會Belgapom現正為比利時西部地區法蘭德斯(Flanders)的食物銀行供應馬鈴薯,每周可供應25噸,以協助消耗滯銷的庫存。

