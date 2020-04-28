【萬洲季績】萬洲今年首季多賺80%　美國5個屠宰及肉制品工廠仍關閉

▲ 萬洲今年首季收入按年升18.9%至62.8億美元。

藍籌萬洲 （00288） 公布，今年首季收入按年升18.9%至62.8億元（美元，下同），經營利潤升61.3%至5.5億元，撇除生物公允價值的盈利升80.1%至3.5億元。目前萬洲在美國有5個屠宰及肉制品工廠因冠狀病毒疫情而暫時關閉。

期內，由於提高銷售價格，肉製品收入按年升5.8%至30.3億元，全部地區均錄得增長。肉製品銷量為78.1萬公噸，按年跌1.1%，中國因疫情延遲農曆年後生產復工，銷量下跌7.5%，惟被美國及歐洲的增長部分抵銷。

生鮮豬肉方面，今年首季生豬屠宰總量跌16.9%，主因非洲豬瘟令生豬供應有限以及疫情致令生產受阻，期內中國的屠宰量大幅減少64.8%，美國及歐洲則仍然上升。由於中國及歐洲的豬肉價格上升，生鮮豬肉收入上升29.5%至27.6億元。

另外，生豬養殖方面，今年首季生豬出欄量上升2.9%，收入增長1倍，經營業績由去同同期虧損1.68億元，轉為錄得5500萬元的經營利潤。

萬洲指，全球經濟增長停滯、地緣政治關係緊張、非洲豬瘟持續及冠狀病毒疫情爆發的疊加影響下，集團面臨前所未有挑戰。

萬洲今日收報7.84元，升1.2%。

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編輯：袁諾曦