【疫市營商】嘉里物流擴業務　嘉里咖啡帶illycaffè去台灣

▲ 嘉里物流（0636）宣佈，旗下子品牌嘉里咖啡，拓展咖啡貿易業務至台灣。

新冠肺炎疫情全球大流行，但生活、發展仍要繼續。嘉里物流（0636）宣佈，旗下子品牌嘉里咖啡，拓展咖啡貿易業務至台灣。現成為意大利咖啡集團illycaffè，全線產品的台灣獨家經銷商。即為illycaffè的港澳台獨家經銷商。

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計算今次簽定的合作協議，嘉里咖啡即為illycaffè的港澳台獨家經銷商。現時銷售產品涵蓋iperEspresso咖啡機、咖啡膠囊、咖啡豆，以及其他泡製咖啡的設備及配件。

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咖啡市場商機大

嘉里咖啡於2019年成立，之前一直負責illycaffè產品在港澳的貿易及經銷。嘉里物流則原為illycaffè提供全面綜合物流解決方案，並擔任illycaffè的iperEspresso咖啡機和咖啡膠囊的香港獨家經銷商。是次業務拓展，為繼2017年雙方合作後，再進一步的發展。

嘉里咖啡（香港）執行董事Robert Berger表示，很高興能與illycaffè更緊密合作。有信心能透過illycaffè體現的獨特意大利咖啡文化及味道，加深台灣對咖啡的熱愛。是次拓展顯著加強illy品牌的市場覆蓋，與嘉里咖啡於港澳的業務，並能鞏固品牌在咖啡市場的地位。

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責任編輯：馬意文

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