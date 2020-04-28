【滙豐業績】滙豐股價回到停派息時 壞帳撥備飆不值博

滙豐 （00005） 季績過後股價靠穩，周二股價收報39.95元，剛好回到一個月前突然叫派息當日的水平。經過一個月的沉澱，滙豐股價回到起點，現水平是否仍值得追入？

滙豐管理層於4月1日愚人節當日向股東「開玩笑」，突然取消已宣派的末期息，滙豐股價當日應聲急挫，跌9.5%，收報39.95元。其後滙豐曾反覆回落，低見37.6元。

周二，滙豐於中午公布首季業績，盡管首季稅前盈利按年跌48%遜預期，股價仍靠穩，周二收市升1%，收報39.95元。

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今年停派息政策不變

業績後滙豐的收市價，剛好回4月1日叫停派息時的收市價水平。

滙豐現價與月初相同，情況與當時相同的是不派息的決定不變，於2020年前不派會息，管理層只表示會於今年年終業績或之前重新審視股息政策。

現時與月初時不同的是業績公布後，市場對滙豐近期營運情況有更清晰了解。除了盈利表現，撥備水平是業績焦點，受累新冠肺炎疫情爆發，以及新加坡一項與企業貸款風險相關的重大準備，滙豐首季預期信貸損失錄30.26億美元，較去年同期的5.85億元大幅增加4倍。

盡管撥備高於預期，情況與美國大型銀行相若。據早前美國銀行的業績披露，美國5大銀行首季壞帳撥備按年增4倍。

撥備急增 仍未美銀行相若

資本水平方面，滙豐首季普通股權一級資本比率（CET1）達到14.6%，較去年底微跌0.1個百分點，反映資本水平未見惡化。

除了披露季績，現時疫情發展亦較月初時明朗化，現時歐洲疫情趨穩，美國疫情亦望於短期內見頂，都為市場帶來利好消息。疫情放緩，企業復工令市場憧憬經濟復甦，都對滙豐業績正面，不過全球經濟停頓多時，需要時間恢復，預期全球經濟不會急反彈，因而滙豐業績亦難轉勢。

大行大摩亦指出，滙豐首季業績表現，令市場對滙豐的預測構成壓力，擔心撥備及淨息差下行壓力。業績過後，滙豐股價料反彈有限，不過，停派息的因素已消化，股價再下跌的空間亦有限。

責任編輯：錢家鋒

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