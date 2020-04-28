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北韓前公使：金正恩或無法走路 無法靠自己起身

環球社會熱點 17:19 2020/04/28

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北韓前公使：金正恩或無法走路

北韓領袖金正恩的健康狀況繼續引起各界關注，繼早前有指金正恩接受心血管手術命危，甚至有指金正恩已腦死亡的傳聞後，成功當選南韓國會議員的前北韓駐英國公使太救民（原名為太永浩）指，金正恩應處於無法獨自起身或走路的狀態。

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太救民接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時指，金正恩作為北韓領導人，不出席太陽節慶祝活動是十分奇怪。太陽節為北韓已故領導人金日成誕辰，屬北韓重要節日之一，北韓更在1997年把此日訂為假期。

不過，對於金正恩接受心血管手術等消息，太救民不認為有事實根據，因他指金正恩的確實情況只有金正恩夫人李雪主、胞妹金與正或親信才會知道，故相信金正恩較可能處於無法獨自起身或走路的狀態。

特朗普：我大概知道金正恩怎樣，但是

北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外

太救民在2016年脫北流亡到南韓，在今年南韓國會大選中成功當選，為首位在南韓地方選舉勝出的脫北者。

太救民此前曾表示，金與正不太可能會成為金正恩接班人，因對於掌握北韓政權的高官而言，金與正完全是「孩子」而言。太救民認為，較有可能成為接班人的金正恩的叔父金平日。現年66歲的金平日，為金正日同父異母的弟弟。

美媒稱金正恩手術後或殘廢 南韓再否認

金正恩家族有心臟病史 金正恩患病難避免？

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健康問題 手術 金與正 金正恩 南韓 北韓

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