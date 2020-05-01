YouTube將於29日　舉行為期10日影展

新冠肺炎疫情下，多個娛樂設施以及活動都關閉或取消。YouTube就在周一（27日）宣布，將於5月29日至6月7日，在網上舉行為期10天的「We Are One: A Global Film Festival」。

是次活動亦會與20間影展合作，並展出包括括柏林國際電影節、康城電影節、多倫多國際電影節等影展策劃的內容。觀眾亦可在收看期間，向世界衛生組織的「COVID-19團結救助基金」（World Health Organization COVID-19 Solidarity Response Fund）捐款。

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《路透社》就報道，YouTube將會播放影片、紀錄片、音樂、喜劇與訪談等節目，但詳情就有待官方公布，不過也有報道指，由於版權問題，所以不會播放2020年的碗電影。

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