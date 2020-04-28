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【港股分析】教育股集體爆上　應該追邊隻好？

股樓投資 18:22 2020/04/28

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今日（28日）內地教育股普漲，中教（00839）、宇華教育（06169）、新高教（02001）升3至4%不等已經算是升得少，新東方在綫（01797）、成實外教育（01565）、新華教育（02779）升7%至8%亦都仲未算勁，天立教育（01773）、民生（01569）及楓葉教育（01317）齊齊升逾一成，睿見教育（06068）更加爆升22%。咁多教育股，現在邊一隻追得過？

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睿見今日就剛出業績，截至今年2月底，中期盈利達2.67億元人民幣，按年增長38%；派中期息5.7分，亦按年増長35.7%。管理層指，雖然受疫情影響，所有學校均須延遲開學。不過集團已於農歷新年假期前收取2019至2020學年第二學期的大部分學費及寄宿費，疫情暫未對其構成影響。

事實上，一直困擾教育股有幾項因素，第一是疫情影響學費收入，今次睿見「袋袋平安」令市場釋除一大疑慮。另一風險就是教育股財務問題，美國上市的好未來教育（TAL）本月初自爆造假，之前好未來及新高教亦曾被沽空機構追擊。睿見派高息亦再增添市場信心。

另外仲有一點，就是未來收入有無影響。睿見業績時指計劃拓展綫上教育業務。據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至今年3月，中國網民規模為9.04億，互聯網普及率達64.5%。當中，中國在綫教育用戶規模達4.23億，按年增長110.2%，佔網民整體的46.8%。用戶數目增長逾倍，反映市場仍處初期增長階段。睿見涉足綫上教育，多一道收入增長憧憬。,至於操作上建議，睿見今日大成交大陽燭重回去年下半年的橫行區，短綫稍為超賣，待回至橫行底部約3.2元買入，上望去年政策打壓後高位4.5元，失守今日低位2.83元止蝕。

 

 

撰文 : 投資組

中國 教育股 天立教育（01773） 楓葉教育（01317） 新東方在綫（01797） 成實外教育（01565） 睿見教育（06068） 宇華教育（06169） 年假 香港股票

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