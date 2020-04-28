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【企業WVR】港交所延長諮詢近一個月　疫情礙投資界回應

金融經濟 17:12 2020/04/28

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港交所延長企業WVR諮詢期至5月底，解釋疫情影響投資界準備工作。

港交所 （00388）  於1月底發布，就有關法團身份的不同投票權受益人（俗稱企業版WVR或企業版同股不同權）的諮詢文件，諮詢期原訂本周結束。港交所最新公布，因應近月新冠肺炎疫情影響市場準備工作，延長諮詢期至5月31日（星期日）。

港交所上市主管陳翊庭表示，不少持份者向交易所表示他們仍在準備回應諮詢文件，並要求延長回應期限。港交所明白新冠肺炎疫情對個人及機構的工作安排造成重大影響，延長諮詢期讓市場有更充足時間就諮詢作出回應。

相關文章：【企業WVR】諮詢期本周結束　Webb：降管治水平但勢通過

設10年日落條款　最高「1股5票」

因應企業沒有離世失效的天然日落條款，引發「永續不同權」憂慮，港交所在諮詢文件中，建議相關企業上市時加入最長10年有效期額外日落條款，並可以經獨立股東審議能否延長。

另外，有別個人股東可持有最高「1股10票」投資權，企業股東持股的投票權最高為「1股5票」。

由於諮詢建議持有WVR股份的法團股東，自身市值必須達2,000億元市值以上，市場預料，以騰訊  （00700）  為首的大型內地互聯網巨企，為新建議的最直接受惠者。

事實上，騰訊音樂和騰訊持股的虎牙（美：HUYA）在美國上市時都有使用企業WVR架構。

相關文章：企業WVR諮詢 倡設10年日落條款

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編輯：麥德銘

金融監管機構 同股不同權 香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 新冠肺炎疫情

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