【業績】一文看清企業業績　內銀比亞迪相繼放榜

▲ 一文看清企業首季業績及營運數據。

港股踏入首季業績期，部分公司開始公布今年首季業績。本報每日整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為4月28日（周二）公布的企業營運數據/業績：

比亞迪電子

比亞迪電子 （00285） 公布今年首季業績，純利按年增69.4%至6.57億元（人民幣，下同）。每股盈利為0.29元。

期內，收入按年減少17.6%至85.6億元。

季度業績

鞍鋼股份

鞍鋼 （00347） 公布今年首季業績，純利年跌30%至2.92億元，每股盈利為0.031元。

期內，收入按年跌16.9%至203.3億元。

季度業績

金風科技

金風科技 （02208） 公布今年首季業績，純利按年增2.9倍至8.94億元。每股盈利為0.1767元。

期內，收入按年增1.33%至54.7億元。

季度業績

浙江世寶

浙江世寶 （01057） 公布今年首季業績，虧損進一步收窄至265萬元。2019年同期，虧損錄1122萬元。每股虧損為0.0034。

期內，收入按年下跌10.2%至1.93億元。

季度業績

紫金礦業

紫金礦業 （02899） 公布今年首季業績，純利按年增18.9%至10.4億元。每股盈利0.041元。

期內，收入按年增24.5%至361.6億元。

季度業績

海通證券

海通證券 （06837） 公布今年首季業績，純利按年跌39.5%至22.8億元。每股盈利20分。

期內，收入按年跌32%至69.9億元。

季度業績

上海石油化工

上海石油化工 （00388） 公布今年首季業績由盈轉虧，虧損錄12億元，2019年同期，純利為6.1億元。每股虧損為0.111元。

期內，收入按年下跌28.7%至179.3億元。

季度業績

山東黃金

山東黃金 （01787） 公布今年首季業績，純利按年增57.9%至5.63億元（人民幣，下同）。每股盈利為0.18元。

期內，收入按年增28.7%至139.7億元

季度業績

中信証券

中信証券 （06030） 公布今年首季業績，純利按年跌4.3%至40.8億元（人民幣，下同）。每股盈利為0.32元。

期內，收入按年增22.1%至128.5億元。

季度業績

招商證券

招商證券 （06099） 公布今年首季業績，純利按年跌15.5%至17.98億元（人民幣，下同），每股盈利為0.24元。

期內，收入按年增5.17%至48.9億元。

季度業績

秦港股份

秦港 （03369） 公布今年首季業績，純利按年增113.8%至2.52億元（人民幣，下同），每股盈利為0.05元。

期內，收入按年下跌15.2%至13.9億元。

季度業績

水發興業能源

水發興業能源 （00750） 公布去年全年經審核年度業績，虧損進一步擴大。公司虧損錄9.95億元（人民幣，下同），2019年虧損為6.78億元。

期內，收入按年跌25.1%至33億元。

季度業績

光大證券

光大證券 （06178） 公布今年首季業績，純利按年下跌16.2%至11.03億元（人民幣，下同）。每股盈利為0.24元。

期內，收入按年跌17.6%至28.2億元。

季度業績

白雲山

白雲山 （00874） 公布今年第一季業績，純利按年跌15.9%至11.8億元（人民幣，下同）。每股盈利0.728元。

期內，收入按年跌5.9%至169.8億元。

季度業績

新城發展

新城發展 （01030） 公布今年首季業績，純利按年增32%至2.72億元（人民幣，下同），每股盈利錄0.12元。

期內，收入按年增63.8%至70.9億元。

季度業績

上海醫藥

上海醫藥 （02607） 公布今年首季業績，純利按年跌7.84%至10.4億元（人民幣，下同），每股盈利為0.37元。

期內，收入按年跌12.1%至404.5億元。

季度業績

海信家電

海信家電 （00921） 公布今年首季業績，純利按年下跌89.7%至4355萬元（人民幣，下同），每股盈利為0.03元。

期內，收入按年下跌12.7%至75.9億元。

季度業績

安徽皖通高速公路

安徽皖通高速公路 （00995） 公布今年首季業績由盈轉虧，虧損錄2614萬元（人民幣，下同），2019年同期純利錄2.89億元。每股虧損為0.0158元。

期內，收入按年跌63.4%至2.72億元。

季度業績

廣汽集團

廣汽集團 （02338） 公布今年首季業績，純利按年跌95.7%至1.18億元（人民幣，下同），每股盈利為0.01元。

期內，收入按年跌24.5%至107.7億元。

季度業績

深圳高速公路

深圳高速公路 （00548） 公布今年首季業績，虧損錄1.32億元，2019年同期純利錄4.67億元。每股虧損0.061元。

期內，收入按年增7.02%至480億元。

季度業績

廣發証券

廣發証券 （01776） 公布今年首季業績，純利按年跌29.1%至20.7億元。每股盈利為0.27元。

期內，收入按年跌21.2%至53.9億元

季度業績

天津力生製藥

天津力生製藥 （00882） 公布今年首季業績，純利按年跌22.9%至3425萬元。每股盈利錄0.19元。

期內，收入按年跌23.4%至3.32億元。

季度業績

浙江滬杭甬

浙江滬杭甬 （00576） 公布今年首季業績，純利按年增16.8%至3.19億元（人民幣，下同），每股盈利為0.10分。

期內，收入按年增51.2%至18.84億元。

季度業績

康龍化成

康龍化成 （03759） 公布今年首季業績，純利按年增87.2%至1.02億元（人民幣，下同）。每股盈利錄0.1285元。

期內，收入按年增25.7%至9.59億元

季度業績

世茂房地產

世茂房地產 （00813） 公布今年首季未經審核財務業績，純利按年跌18%至2.15億元，每股盈利為0.06元。

期內，收入按年跌12%至28.07億元。

季度業績

重慶銀行

重慶銀行 （01963） 公布今年首季業績，純利錄13.8億元（人民幣，下同）按年增13.7%，利息淨收入25.3億元，按年增25%，手續費及佣金淨收入3.05億元，上升4.3%。

該行不良貸款餘額32.6億元，按年增4.2%，不良貸款率持平在1.27%。

季度業績

新華保險

新華保險 （01336） 公布今年首季業績，純利按年增37.7%至46.4億元（人民幣，下同），按年升37.7%；每股盈利1.49元。

期內，營業收入681.48億元，按年升37.5%。

季度業績

廈門港務

廈門港務 （03378） 公布今年首季業績，純利按年跌26.8%至868.6萬元，每股盈利為0.0146元。

期內，收入按年跌12%至28.2億元。

季度業績

滙豐控股

滙豐 （00005） 受信貸損失激增4倍影響，首季列帳基準稅前利潤挫48%至32億美元，遜於市場預測中位數36.7億美元，集團更預告新冠肺炎將導致全年利潤「大幅下降」。連滙豐香港區業務亦按年倒退12.5%，但仍貢獻集團近9成盈利。

滙豐首季稅前盈利跌48%遜預期 警告全年利潤將大幅下降（不斷更新）

廣深鐵路

廣深鐵路 （00525） 公布今年首季業績由盈轉虧，虧損錄4.62億元，2019年同期純利錄3.9億元。每股虧損0.065分。

期內，收入按年跌26.4%至37.7億元。

季度業績

建行

建行 （00939） 公布今年首季業績，純利按年增5.12%至808.5億元（人民幣，下同），每股盈利為0.32元。

期內，收入按年增11.9%至2094億元。

季度業績

工行

工行 （01398） 首季純利按年升3%至844.9億元（人民幣‧下同）。期內，工行不良貸款餘額按季增加99.2億元，不良貸款率持平。

交行

交行首季純利為214.5億元，按年僅升1.8%。交行季度淨利息收益率1.55%，按年下降4個基點，而利息淨收入則增5.4%至367.3億元。至於手續費及佣金淨收入為125.96億元，漲4.5%

一文看清內銀首季業績 工行按年多賺3% ‧ 交行純利升2%

郵儲行

郵儲行 （01658） 首季純利為200.9億元，升8.5%。該行期內利息淨收入617.2億元，漲4.4%，而淨利息收益率2.46%，較去年底收窄跌4點子。

農行

農行 （01288） 首季賺641.9億元，增4.8%。其不良貸款餘額為1,966.9億元，較上年末增加 94.8億元；不良貸款率則維持去年末水平，報1.4%；撥備覆蓋率亦較上年末上升 1.16 個百分點至289.91%。

光大銀行

光大銀行 （06818） 公布今年首季業績，純利按年增11.3%至108.3億元（人民幣，下同），每股盈利為0.19元。

期內，集團上季利息淨收入按年增12%至271.5億元；手續費及佣金淨收入73.36億元，增長5.48%。

季度業績

萬洲國際

萬洲 （00288） 公布今年首季業績，純利按年增80%至3.53億（美元，下同）。每股盈利2.4仙。

期內，收入按年升18.9%至62.8億元，經營利潤升61.3%至5.5億元，撇除生物公允價值的盈利升80.1%至3.5億元。

季度業績

中國鋁業

中國鋁業 （02600） 公布今年首季業績，純利按年急跌93%至3072萬元（人民幣，下同）。

期內，營業收入錄396.7億元，按年下跌8%。

營運業績

廣南（集團）

廣南 （01203） 公布首季業績，股東應佔溢利按年跌14.2%至1799萬元。首季不派息。

期內，收入按年跌10.2%至5.37億元。

季度業績

中廣核電力

中廣核電力 （01816） 公布今年首季業績，純利按年跌39.13%至15.3億元（人民幣，下同），每股盈利錄0.03元。

期內，收入按年增6.8%至137.5億元。

季度業績

華電國際電力

華電國際電力 （01071） 公布今年首季業績，純利按年增54.4%至11.9億元（人民幣，下同）。每股盈利為9.9分。

期內，收入按年跌6.01%至221億元。

營運業績

青島港

青島港 （06198） 公布今年首季業績，純利按年增1.5%至9.92億元（人民幣，下同），每股盈利為0.15元。

期內，收入按年跌8%至28.9億元（人民幣，下同）

季度業績

深圳高速公路

深圳高速公路 （00548） 公布今年首季業績由盈轉虧，虧損錄1.3億元。2019年同期，純利錄4.67億元。每股虧損錄0.061元。

期內，收入按年跌65.9%至4.54億元。

季度業績

海通恆信

海通恆信 （01905） 公布首季純利錄3.3億元（人民幣，下同），按年增5.7%。每股盈利錄0.04元。

期內，集團收入按年增14.5%至18.45億元。

營運業績

中煤能源

中煤能源 （01898） 公布今年首季業績，純利按年跌57.9%至6.5億元，每股盈利錄0.05分。

期內，收入按年跌6.9%至275.1億元（人民幣，下同）。

季度業績

中國再保險

中國再保險 （01508） 附屬中再產險公布，今年首季業績淨利潤錄2.39億元（人民幣，下同），首季營業收入錄82.95億元。

營運業績

中國交通建設

中國交通建設 （01800） 公布今年首季業績，純利按年跌40.4%至23.41億元（人民幣，下同），每股盈利0.13元。

期內，收入按年跌6.65%至954.43億元。

季度業績

楓葉教育

楓葉教育 （01317） 公布截至今年2月底半年業績，純利按年跌7.9%至2.61億元（人民幣，下同）。每股盈利8.81分，按年跌8.6%。不派中期息。

期內，收入按年增6.4%至7.91億元。

中期業績

北京控股附屬公司北京燕京啤酒

北京控股 （00392） 附屬燕京啤酒（深：000729）公布去年全年業績，純利按年增年增27.8%至2.3億元（人民幣，下同）。

期內，收入按年增1.1%至114.7億元。

營運業績

華僑城（亞洲）

華僑城 （03366） 公布去年全年業績，全年純利按年跌66.6%至2.67億元（人民幣，下同），每股盈利錄0.04元。

期內，收入按年增30.7%至20.7億元。

末期業績

廣州農商銀行

廣州農商銀行 （01551） 公布截至今年3月底止首季業績，淨利潤為21.91億元（人民幣，下同）。

該行截至3月底，法人口徑下資本充足率14.21%，核心一級資本充足率9.94%，一級資本充足11.72%。

營運業績

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