vivo印度手機出貨量擊敗三星　成當地第二大手機商

▲ 最近有報告顯示，印度第一季度手機出貨數量仍有增加，當中vivo成功擊敗三星，成為印度第二大手機供應商。

新肺炎疫情持續，印度於3月份實施嚴格隔離措施。不過，最近有報告顯示，印度第一季度手機出貨數量仍有增加，當中vivo成功擊敗三星，成為印度第二大手機供應商。

據調研機構Canalys的調查數據顯示，雖然受到新冠肺炎疫情影響，但今年印度首季智能手機市場的表現仍屬理想，期內出貨數量按年增12%，總共有3,350萬部。報告指出，當中小米在印度所佔據市場份額最大，達到30.6%，總出貨量為1,030萬台，按年增8.4%。

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另外，vivo更超越三星成為印度第二大智能手機供應商。vivo本年第一季度出貨量按年增長50%，總出貨量為670萬部手機，佔據20%市場份額。與去年第一季度比較，三星出貨量就下跌接近14%，總出貨量為630萬部，但仍領先Realme和OPPO等中國手機品牌。報告亦提及，Realme的表現亮眼，出貨量為390萬部，較去年增長200%。

責任編輯：李寶如

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