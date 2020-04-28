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【油價走勢】紐約期油7月合約溢價逾7成 負油價恐再現？

金融經濟 16:56 2020/04/28

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紐油期油7月合約較6月溢價7成。

6月紐約期油跌幅擴大，最新報10.11美元， 跌幅超過20%；再度下「試單位數」。與此同時，7月報17.49美元，正價差幅度達72%。高盛指出，全球原油儲存空間即將在3到4周內耗盡，並警告除非美國在近日減產，否則原油「大屠殺」恐會重演。

高盛全球商品研究主管Jeffrey Currie指出，大宗商品與股票及債券不同的是以現貨交易，必須進行結算，而目前的供需關係仍非常失衡。現時原油供給仍遠超過需求，在紐約6月期油合約到期前，基本上仍身處於風眼。

值得注意的是，由於目前6月期油與7月期油的價差已非常大。若到了結算期，大量期油投資者轉倉或平倉，有機會再觸發6月期油暴跌。

港股市場的原油ETF表現相對穩定，早前已將期油合約轉倉至9月的Ｆ三星原油期 （03175） 報全日跌3.3%，收報1.75元。未來資產的FGX原油 （03097） 全日僅跌0.6%，報1.61元。

布蘭特期油價格仍然相對穩定，6月合約報19.05美元，跌4.7%。

相關文章︰【油價走勢】紐油續挫兩成布油失守19美元　三桶油隨市升原油ETF 3175跌近3%

【油價暴跌】中信証券︰第二季布油價格區間在25至30美元

【油價暴跌】中石油︰又一次走到生存發展緊要關頭

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編輯︰侯景成
 

香港股票 ETF 布蘭特期油 紐約期油 Ｆ三星原油期（03175） FGX原油（03097）

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