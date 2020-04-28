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【德國疫情】疫情下麵粉酵母大賣　網上瀏覽量最高的食譜為美式鬆餅

金融經濟 16:47 2020/04/28

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疫情下各國市民均被迫留在家中煮食，令麵包及酵母需求激增。

新冠肺炎全球大擴散，多國實施社區隔離措施下，民眾均被迫留在家中煮食。外電報道，疫情曝露了德國人廚藝普遍欠佳的問題，因此疫情期間食譜書熱賣，網上食譜平台的瀏覽量亦大增。

德國食品工業聯合會（BVE）主席Christoph Minhoff，數年前已發現德國人整體的烹飪技巧正走下坡，但疫情下，平日光顧的餐廳均沒有營業，很多人被迫重拾遺忘已久的廚藝，故此疫情初期，很多超市的現成或急凍食物嚴重缺貨。

食譜平台瀏覽量升至聖誕節水平

德國雜誌出版社負責人表示，疫情期間，民眾對食譜等出版書籍的需求突然大增，那些在超市出售的食譜尤其受歡迎。網上食譜平台「大廚師」（Chefkoch.de）的瀏覽量亦大增，達至原先只有在聖誕節才出現的水平，而網站瀏覽次數最多的食譜包括美式鬆餅、麵包、薄餅餅皮的製作方法、芝士蛋糕和意式千層麵等。

與香港一樣，雖然德國麵包店未有停業，但麵粉和酵母成為最易斷貨的物資。3月德國實施限制措施的首兩周，市場對麵粉的需求激增200%，烤麵包專用的麵粉需求增幅更高達330%。同時，意粉和大米的需求分別升170%和179%，升幅較廁紙的118%更高。

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