【美國復工】佐治亞州餐廳不信安全 決定繼續停工

▲ 【美國疫情】復工得個吉？餐廳不信安全 決定繼續停工

美國疫情持續，但多個州分開始復工。佐治亞州搶先一步，食肆和戲院周一（27日）可以重開。不過，有餐廳老闆認為，現時復工不安全，決定繼續停工。美國飛機製造商波音（Boeing，美：BA）亦宣布，重開南卡羅來納州廠房，5月初恢復生產客機。

專家曾警告，美國目前仍缺乏大規模的病毒檢測等公共衛生措施，復工安排不當恐引爆第二波疫情。但阿拉斯加州、俄克拉何馬州、南卡羅來納州和佐治亞州決定無視專家見，甚至總統特朗普（Donald Trump）的建議，照樣復工。

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新冠肺炎確診病例較少的地方，如蒙大拿州和密西西比州，也放寬限制措施。由於社交限制措施仍生效，會否過多人聚集、有幾多企業跟隨復工等，仍有待觀察。亞特蘭大州有餐廳老闆直斥復工「不安全」，決定繼續停工。

亞特蘭大州餐廳Manuel's Tavern的老闆馬盧夫（Brian Maloof）認為， 現時復工不安全，但不知道何時重開，相信要等多一段日子。

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不過，有食肆選擇相信政府。佐治亞理工大學的Moe’s Original BBQ重開，店主曼庫索（Brian Mancuso）坦言，不知道重開餐廳是否邁向正常的一大步，但至少有某些意義。

另外，製造業已制定復工計劃。波音宣布，大部分員工將於5月3或4日重返廠房崗位，主管級會提前恢復工作，負責聯絡工人有關的具體安排。波音西雅圖廠房本月較早前已恢復運作，波音稱，南卡州廠房跟隨西雅圖廠房，實施保持社交限制及量體溫等防疫措施。

《華爾街日報》報道，通用汽車（GM，美︰GM）、福特（Ford Motor，美︰F）和快意佳士拿（Fiat Chrysler，美︰FCAU）已訂下目標，在5月18日重啟美國廠房的生產程序。

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