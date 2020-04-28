【疫市營商】公務員復工無助灣仔餐廳生意　1.5米距離局限座位

▲ 隨着復工在即，公務員增加外出用膳的機會，會否有利於鄰近灣仔政府大樓的餐廳？（資料圖片）

港府將分兩階段恢復政府服務，首階段由下周一（5月4日）起，絕大部分政府僱員正常復工。隨着復工在即，公務員增加外出用膳的機會，會否有利於鄰近灣仔政府大樓的餐廳？餐廳會否有新招吸客？

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灣仔拾味山西刀削麵館老闆方先生指，餐廳本有30多至40個座位，但餐桌之間要有1.5米距離下，只能提供24個座位，即使下周一復工或會帶旺午市生意，但「旺極都坐唔到咁多人，外賣又做唔到咁多」。他又指，午市生意再好都只是2小時，現時最大問題是晚市跌最少7成，希望復工後港人能有信心出來消費，令晚市跌幅收窄。

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灣仔咖啡店Mansons Lot負責人陳先生亦預計，復工或會令生意有輕微增長，但不會大幅反彈，因現時餐飲新規例持續，令小店客納不下太多客，是小店的致命傷。新規例實施後生意跌超過一半，要規例完結後生意才有望見升幅，現時唯有繼續推外賣自取8折優惠吸客。

灣仔C.C. Cafe店員林先生指，疫情下客人減少了一半，希望復工能帶動堂食生意，但灣仔食肆競爭大，未能預計生意能否有增長。現時餐廳已有外賣優惠，不會因復工再推新優惠。

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記者：朱悅瀅

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