  • 23°C
香港時間 : 2020428日 (二) 20:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內銀業績】一文看清內銀首季業績　農行純利升4% 工行按年多賺3%

金融經濟 19:06 2020/04/28

分享：

工行首季多賺3%至844.9億元人民幣

5間國有內銀股今日收市後公布首季業績，工行 （01398） 及交行 （03328） 業績已出爐。工行首季純利按年升3%至844.9億元（人民幣‧下同）。期內，工行不良貸款餘額按季增加99.2億元，不良貸款率持平。

交行

交行首季純利為214.5億元，按年僅升1.8%。交行季度淨利息收益率1.55%，按年下降4個基點，而利息淨收入則增5.4%至367.3億元。至於手續費及佣金淨收入為125.96億元，漲4.5%

資產質素方面，交行信用減值損失為118.9億元，按年增加11.92億元，增幅11.14%。不良貸款率為1.59%，較上年末升12個點子；撥備覆蓋率154.19%，較上年末下降17.58個百分點。

農行

另外，農行 （01288） 首季賺641.9億元，增4.8%。其不良貸款餘額為1,966.9億元，較上年末增加 94.8億元；不良貸款率則維持去年末水平，報1.4%；撥備覆蓋率亦較上年末上升 1.16 個百分點至289.91%。

郵儲行

郵儲行 （01658） 首季純利為200.9億元，升8.5%。該行期內利息淨收入617.2億元，漲4.4%，而淨利息收益率2.46%，較去年底收窄跌4點子

郵儲行期內不良貸款率則為0.86% ，維持去年底水平；撥備覆蓋率為387.3%，跌2.15個百分點。截至3月底，核心一級資本充足率9.64% 。

（不斷更新）

相關文章：

【內銀業績】信行首季淨利潤升9%　不良貸款率升至1.8%

【內銀股】中銀保監：首季不良貸款2.04%　料未來仍有小幅上揚

【原油寶】中行升2%反彈遜其他內銀　原油寶散戶損失傳逾70億人幣（第三版）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：謝智聰

香港股票 國有內銀股 交通銀行（03328）

上一篇文章

【無人機】DJI Mavic Air 2續航增至34分鐘 售價5699元起

下一篇文章

【香港經濟】貿發局提出三大範疇協助中小企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】淘寶天貓香港今起試行包郵計劃 買滿199人幣免集運運費
【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
【阿里巴巴】最年輕合夥人蔣凡桃色糾紛「墮馬」
【港滙強方】1個月HIBOR跌至月內新低部分H按跌穿封頂位　金管局今晨第6度接錢逾200億（第五版）
【港滙強方】1個月HIBOR跌至月內新低部分H按跌穿封頂位　金管局今晨第6度接錢逾200億（第五版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升2成後全日僅升4%
【ESPRIT】思捷關香港等56間亞洲分店　股價飆升2成後全日僅升4%
外電指蘋果5G手機如期秋季發布　料iPhone12系列共4款機型
外電指蘋果5G手機如期秋季發布　料iPhone12系列共4款機型