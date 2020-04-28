【內銀業績】一文看清內銀首季業績　工農建賺多3%至5%

▲ 工行首季多賺3%至844.9億元人民幣

5間國有內銀股今日收市後公布首季業績，工行 （01398） 及交行 （03328） 業績已出爐。工行首季純利按年升3%至844.9億元（人民幣‧下同）。期內，工行不良貸款餘額按季增加99.2億元，不良貸款率持平。

建行

建行（00939）首季純利為808.6億元，增5.1%。其淨利息收益率為 2.19%，較去年收窄7點子，但淨利息收入仍較去年同期增長 6.7%，至1,335億元。

另外，建行不良貸款率 1.42%，與上年末持平；撥備覆蓋率為 230.27%，較上年末上升 2.58 個百分點。

交行

交行首季純利為214.5億元，按年僅升1.8%。交行季度淨利息收益率1.55%，按年下降4個基點，而利息淨收入則增5.4%至367.3億元。至於手續費及佣金淨收入為125.96億元，漲4.5%

資產質素方面，交行信用減值損失為118.9億元，按年增加11.92億元，增幅11.14%。不良貸款率為1.59%，較上年末升12個點子；撥備覆蓋率154.19%，較上年末下降17.58個百分點。

農行

另外，農行 （01288） 首季賺641.9億元，增4.8%。其不良貸款餘額為1,966.9億元，較上年末增加 94.8億元；不良貸款率則維持去年末水平，報1.4%；撥備覆蓋率亦較上年末上升 1.16 個百分點至289.91%。

郵儲行

郵儲行 （01658） 首季純利為200.9億元，升8.5%。該行期內利息淨收入617.2億元，漲4.4%，而淨利息收益率2.46%，較去年底收窄跌4點子

郵儲行期內不良貸款率則為0.86% ，維持去年底水平；撥備覆蓋率為387.3%，跌2.15個百分點。截至3月底，核心一級資本充足率9.64% 。

（不斷更新）

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編輯：謝智聰