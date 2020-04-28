【滙豐放榜】縱減派息周息率仍逾4厘　恒生甚麼價位可再買？

繼滙豐(00005)不派息後，旗下恒生銀行(00011)亦宣告削減今年第一次中期息至每股1.1元。由於恒生屬散戶收息愛股之一，消息受關注程度不亞於滙豐首季遜於預期的業績。不過，恒生仍成功從133.4元這全日低位反彈，上升1%收報135.7元，反映市場迅速消化恒生減派息的消息。

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早於金融海嘯時，恒生已曾減派息，由2008年的每股6.3元下調至2009年的5.2元，減幅約17%。至於今次，一旦恒生未來3個季度減幅和首季相若，全年派息將由去年的每股8.2元下跌21%至今年的6.47元。不過，即使假設全年最終派息跌至此數，恒生預測周息率仍有4.8厘，相比持有滙豐或渣打(02888)已好得多。事實上，由於滙豐每年有一定收入來自恒生，除非本港經濟今年情況壞上加壞，恒生現階段缺乏誘因，仿傚滙豐取消派息。4厘多息率的恒生在目前超低息環境下，仍然是吸引收息工具。

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若希望吸納恒生，可於今日最低位約133元買入。由於以收息為上，暫不設目標價。止蝕價則則可設於120元這個低於今年最低位的水平。

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