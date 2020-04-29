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【新冠肺炎】「空氣播毒」最新研究！　醫院廁所病毒載量較高

環球政經 07:29 2020/04/29

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繼早前美國一項新研究發現，新型冠狀病毒可在空氣中懸浮長達約3個小時，現在再有新研究指出類似的論點！周一(27日)，一篇發布於《自然》雜誌(Nature Research)的研究指出，新型冠狀病毒可以在空氣密集的空間或房間中徘徊，這一說法或再次支持了新冠肺炎，可通過稱為氣溶膠(aerosols)的微小空氣粒子傳播的觀點。

研究由武漢大學的學者牽頭，他們在2月17日至3月2日，即湖北武漢疫情高峰時段，於武漢大學人民醫院東院重症及普通病房、武昌方艙醫院病區及廁所、居民社區和超市等具有代表性的醫院及公共環境等地採集氣霧樣本。

相關文章：【新冠肺炎】世衛曾稱病毒不會空氣傳播　新研究指可空氣存活3小時

相關文章：世衛：病毒可在空氣中存活　建議醫護人員配戴N95口罩

結果發現，在中國武漢的兩家醫院，都發現一些新型冠狀病毒的遺留物，包括懸浮在醫院洗手間、容納大量人群的室內空間、以及醫護人員脫下防護裝備的房間中。研究顯示，患者使用的廁所中氣霧病毒載量較高，而研究指廁所中的病毒氣霧，可能來自患者呼吸，也可能來自患者糞便或尿液中攜帶病毒的氣霧化。因此，患者大小便沖水過程可能是病毒氣霧傳播重要來源之一。報告強調，地點的通風、限制人群聚集和清潔消毒，對防範新冠肺炎有重要作用。

新病毒在空氣中傳播的速度問題一直存在爭議，世界衛生組織曾表示，風險僅限於特殊情況，指出在中國的超過7.5萬宗個案中，並沒有空氣傳播的報告。

撰文 : 黎以芳

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