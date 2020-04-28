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【糧食危機】美國食品供應鏈斷裂　本周或出現肉類短缺

環球政經 18:05 2020/04/28

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新冠疫情持續衝擊各行各業，糧食供應一直是民眾關心的問題，美國最大肉類加工廠泰森食品（Tyson Food）上周日（26日）在《紐約時報》警告稱，食品供應鏈正在中斷，食品價格很長時間內可能會維持高企，這是自新冠疫情發生以來，有關食品短缺問題最嚴重的警告，有專家認為，5月美國或將面臨肉類短缺。

泰森食品稱該公司已被迫關閉工廠，泰森警告稱，商店或會出現其產品供應短缺，因至少十二家主要肉類包裝廠因疫情而暫停運營。今年以來，該公司股價已經跌逾三成，周一（27日）收59.7美元。

芝加哥Archer Financial Services的大宗商品經紀人Dennis Smith則表示，美國已經連續三周減少肉類屠宰和生產，他預測到5月1日左右，有零售肉類櫃檯就將開始出現短缺情況。Smith稱，造成短缺的主要原因是因新冠疫情在肉類加工工廠內出現，導致工廠勞動力不足，加工速度緩慢。

目前美國的肉類儲量尚算充足，據美國農業部統計，冷藏牛肉比上月增長了2%，至5.02億磅；而雞肉儲量略有下降，約為9.21億磅。不過有專家警告，疫情使得肉製品難以進入商店售賣某些地區可能會出現短缺。

另一方面，由於供應鏈出現問題，生豬養殖商庫存空間不足，養殖廠被迫大規模宰殺牲畜，美國農業部上州曾表示，將幫助養殖商處理這些過剩牲畜的問題，包括如何處死動物（如安樂死）、如何處理屍體、如何延長豬的生長周期等等，以緩解農民的負擔。

 

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