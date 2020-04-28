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【疫市營商】JOOX推出全港最抵3人家庭計劃　每月只需66元

商業 16:12 2020/04/28

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JOOX近日推出全港月費最抵的三人「家庭共享計劃」JOOX FAMILY PLAN。（JOOX提供圖片）

音樂串流平台JOOX近日推出全港月費最抵的三人「家庭共享計劃」JOOX FAMILY PLAN，只需月費66元，即每人月費低至22元。

若訂閱三人「家庭共享計劃」JOOX FAMILY PLAN， 三位成員即可同時共享VIP服務、收聽各類型的歌曲、自訂屬於自己喜歡的音樂及歌單，更可隨時隨地體驗唱K以及「拍住唱」的樂趣。

【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物

【疫市營商】希慎夥100間商戶推7折現金券　有甚麼著數？

申請成功後，主帳戶與另外兩位成員會有三個獨立的帳戶，而手機版及桌面版兩者都適用。會員可同時享受高清音樂又不會混合各自的歌單，隨時隨地收聽JOOX歌庫內超過3,000萬首歌、享受Hi-Fi無損歌曲、無限歌曲下載及無廣告間斷等的音樂娛樂體驗。

JOOX FAMILY PLAN， 三位成員即可同時共享VIP服務、收聽各類型的歌曲、自訂屬於自己喜歡的音樂及歌單。（JOOX提供圖片）

港人使用K歌功能　時數上升逾4成
全球疫情開始爆發期間，JOOX香港用戶使用K歌功能（即收聽作品、瀏覽K歌頁面等）的總時間上升了43%，而他們的唱K作品數量更增加了26%。

此外，JOOX聯同教育綜合平台GRWTH找來各界教學單位 ，推出《停課不停學》系列。家長和小朋友可在停課期間，一邊聽歌一邊學習。JOOX亦會定期為內容加入讀本元素，透過不同跳唱故事直播，例如老師透過迪士尼動畫歌曲、洗腦神曲Baby Shark邊唱邊跳教英文。

【疫市營商】Blue Bottle Coffee進駐香港　中環店29日開幕

責任編輯：葉泳珊

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