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【傳私有化】招商局港口：不知悉有關推測資料　澄清後股價跌1成（第二版）

金融經濟 12:30 2020/04/29

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招商局港口傳私有化，圖為招商局港口營運的斯裏蘭卡科倫坡港口。

招商局港口 （00144） 突傳私有化，外電報道，招商局集團就買下招商局港口股份的可行性，與顧問公司進行初步商討。招商局港口今日（29日）發公告指，並不知悉有關媒體推測之任何相關資料，亦無任何應披露但尚未披露之資料。

私有化消息傳出後，招商局港口股價昨抽升兩成，惟今日早段即插1成，中午收市跌9.3%，報10.16元，成交額3.2億元，市值350億元。

據聯交所股權披露，大股東招商局集團於4月20日已增持，在場內以每股平均價9.0713元，買入579.4萬股，涉資5256萬元。持股增至21.76億股或63.09%。

據中央結算系統持股紀錄，截至4月27日，系內的招商證券（香港）持股已增至21.91億股或63.54%，反映自上次披露增持後，仍於市場密密買貨。

值得留意的是，滙豐證券持股亦達4.6億股或13.5%，市場預期部份是散戶持股。北水持股亦達1.2億股或3.5%。

（第二版新增招商局港口澄清及最新股價）

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