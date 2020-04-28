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【德國疫情】勞工部長倡就在家工作權立法 近期經驗反映可行

環球社會熱點 15:56 2020/04/28

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德國勞工部長指近期經驗反映在家工作可行。

新型冠狀病毒疫情下，廣泛地區禁足，不少企業為勢所迫推行在家工作，結果證實成效不差，不少崗位原來員工不回辦公室，對運作影響不大。德國勞工部長海爾（Hubertus Heil）提議就打工仔在家工作權利立法，政界反應相當正面。

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海爾接受德國報章訪問時直言，在家工作，是員工的權利，就算疫情結束，若員工想在家工作，工作狀況允許的話，應該被接受。

海爾指出，今次疫情令外界了解到在家工作的可行性，在未來，只要有可能，所有員工都可以要求在家辦公，可以是完全在家上班，或者每周在家上班一至兩天。他稱這需要相關配套規定，避免工作影響私人生活。

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據報他計劃在今年推動立法，讓在家上班成為法律賦予的權利，不過新例不會強迫僱主讓員工在家工作，主要是增加在家工作可能性。

政界迴響相當正面，德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）指按近幾周的經驗，在家工作的可行性是有目共睹，他形容在家工作是一項成就，德國不應回到過去。綠黨亦表示支持，並籲政府保障居家上網速度，增加在家工作效率。

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惟有僱主對此有所保留。德國僱主聯合會行政總裁卡姆佩特（Steffen Kampeter）認為，經濟不能完全靠在家工作的人來維持，繁文縟節的規範亦阻礙經濟增長。

責任編輯：文青青

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