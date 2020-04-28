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【強國本色】中國擬推《中國標準2035》，誓要領導群雄？

環球政經 17:18 2020/04/28

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中國政府於2015年曾經提出 《中國製造2025》計劃，内容包括加速發展人工智能(AI)、電訊網絡及數據科技等領域，令中國的製造技術可以領先世界。事隔五年，中國似乎有意推出《中國製造2025》的升級版，名爲 《中國標準2035》的發展計劃。

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於今年3月時間，中國國家標準化管理委員會發佈了《2020年全國標準化工作要點》，這正是《中國標準2035》的基本骨幹。計劃書整合了五大方向，一共117點有關中國於 2020年全國標準化工作要點，例如深化標準化改革、提升標準化工作戰略定位、加強標準體系建設等。《中國標準2035》内容涵括的目標其實相當廣，除了主導全球商品製造，還要制訂生產、交換、消費的標準與規則，範圍囊括物聯網、雲端運算、大數據、5G、人工智慧等新興產業，目標似乎要世界跟著中國走。

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《中國標準2035》會否成功還是未知之數，但西方國家的反應似乎預視了此計劃將會充滿困難，美方早於《中國製造2025》發佈時，已經大力批評中國政府企圖以大金額補貼、不公正保護措施和以及竊取外國知識產權擴大己國優勢。以上指控是否屬實就見仁見智，不過當新計劃《中國標準2035》正式推行，就肯定惹來西方國家更大的反對聲音，也是中國能夠「完夢」 的最大阻力。

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撰文 : Derek

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