【新冠肺炎】Bill Gates表揚中國抗疫　「很多事情做得啱」

新冠肺炎（COVID-19）的全球感染個案逾291萬宗，當中美國、西班牙、意大利、德國、英國、法國、土耳其及伊朗等多個國家的確診數字，已超越確診數字8萬多宗的中國內地。就新冠肺炎多次發聲的「疫情界KOL」比爾蓋茨（Bill Gates），肯定中國的抗疫行動，並稱讚「中國做了很多正確的事。（China did a lot of things right）」

Bill Gates周日(26日)接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問，Bill Gates指，中國在疫情一開始，便做了很多正確的事，又指「某些國家反應非常迅速，測試到位，避免了巨大的經濟損失。」

被問到中國應否就隱瞞資訊，而要為疫情負責時，Bill Gates為中國護航，指出現在不是追究的時間（I don't think that's a timely thing），並讚揚中國抗疫行動。他稱美國總統特朗普對中國的指摘是一種干擾，很多批評都是不正確及不公平。

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Bill Gates批評在訪問中批評美國對疫情的反應，指美國應對特別差，大家本來都期望美國做得好些，不過，Bill Gates亦一再強調現在不是批評的時候。

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