  • 27°C
香港時間 : 2020428日 (二) 16:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】一合口罩再請20名員工　新一輪口罩料5月開售

商業 15:42 2020/04/28

分享：

一合口罩預計5月初至中進行新一輪預購，將提供10萬盒口罩。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情有緩和，口罩價格似乎亦有回落。一合口罩現時設有5條生產綫，廠房共有40多名員工，未來料將增聘15至20人；並期望員工具工業生產經驗，不過包裝或文職均可。

【口罩需求】一合口罩採用Microsoft技術　簡化業務流程

一合口罩創辦人及行政總裁何錫漢表示，廠房共有40多名員工，未來料將增聘15至20人。（陳靜儀攝）

一合口罩預計5月初至中進行新一輪預購，將提供10萬盒口罩；交付日期則於5月中至下旬開始。價格連運費在內，預計每盒30個的口罩售88元。而廠房現時生產的口罩，有80%公開網上訂購；20%預留予本地超過100個慈善團體。

【口罩供應】WeSafe口罩今午1時開售　BFE+PFE>95%每盒50個100元（附購買連結）

20%預留予本地慈善團體的口罩中，為保障有需要人士可以得到口罩抗疫，一合口罩成立了「捐贈口罩1：1配對計劃」。據悉，一合口罩收集各界捐贈的口罩總數，再加碼捐贈同一數量、其廠房生產的口罩。

【疫市營商】Blue Bottle Coffee進駐香港　中環店29日開幕

記者：蘇穎琪

責任編輯：馬意文

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http：//bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】旅行社東主協會　倡薪金補貼追溯期延長至去年1月
2020/04/27
【新冠肺炎】旅行社東主協會　倡薪金補貼追溯期延長至去年1月
【疫市營商】德國寶推母親節優惠　買家電送廚房用品
今日
【疫市營商】德國寶推母親節優惠　買家電送廚房用品
【疫市營商】海港城辦母親節挑戰賽吸客　獎品高達2,500元
今日
【疫市營商】海港城辦母親節挑戰賽吸客　獎品高達2,500元
【新冠肺炎】調查：疫情挑戰大　加稅助港面對？
今日
【新冠肺炎】調查：疫情挑戰大　加稅助港面對？
疫情 口罩 收集 一合口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物

下一篇文章

【疫市營商】希慎夥100間商戶推7折現金券　有甚麼著數？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】麥當勞買炒雙蛋系列套餐　即送威露士搓手液
【新冠肺炎】麥當勞買炒雙蛋系列套餐　即送威露士搓手液
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【疫市營商】本港餐廳力推優惠吸客　一文看清優惠選擇
【疫市營商】本港餐廳力推優惠吸客　一文看清優惠選擇
【零售寒冬】ESPRIT 80年代風靡市場　生意自2008年起走下坡
【零售寒冬】ESPRIT 80年代風靡市場　生意自2008年起走下坡
【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物
【疫市營商】一文看清商場品牌優惠　4連假輕鬆購物
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤