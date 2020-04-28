【口罩供應】一合口罩再請20名員工　新一輪口罩料5月開售

▲ 一合口罩預計5月初至中進行新一輪預購，將提供10萬盒口罩。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情有緩和，口罩價格似乎亦有回落。一合口罩現時設有5條生產綫，廠房共有40多名員工，未來料將增聘15至20人；並期望員工具工業生產經驗，不過包裝或文職均可。

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▲ 一合口罩創辦人及行政總裁何錫漢表示，廠房共有40多名員工，未來料將增聘15至20人。（陳靜儀攝）

一合口罩預計5月初至中進行新一輪預購，將提供10萬盒口罩；交付日期則於5月中至下旬開始。價格連運費在內，預計每盒30個的口罩售88元。而廠房現時生產的口罩，有80%公開網上訂購；20%預留予本地超過100個慈善團體。

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20%預留予本地慈善團體的口罩中，為保障有需要人士可以得到口罩抗疫，一合口罩成立了「捐贈口罩1：1配對計劃」。據悉，一合口罩收集各界捐贈的口罩總數，再加碼捐贈同一數量、其廠房生產的口罩。

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記者：蘇穎琪

責任編輯：馬意文

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