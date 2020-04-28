【疫市營商】希慎夥100間商戶推7折現金券　有甚麼著數？

▲ 由即日起至5月17日期間，顧客可每日早上10時起於希慎Power Up網站以7折價錢購入商戶電子現金券。（希慎提供圖片）

新冠肺炎疫情對零售市道帶來嚴重衝擊，希慎集團為支援商場旗下零售及餐飲業商戶，將會與逾100間商戶攜手推出商戶電子現金券。

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7折價錢購買人氣品牌現金券

由即日起至5月17日期間，顧客可每日早上10時起於希慎Power Up網站以7折價錢購入商戶電子現金券。活動得到多個商戶支持，當中不乏人氣品牌，包括：一眾女生最愛的Cosme Store、FRESH、I.T和Pinkicon、潮人必買的RIDNDIP、Popcorn General Store、BEAMS及Ape、運動一族不能錯過的The North Face和Haglöfs，珠寶品牌Mikimoto、Links of London、滋味之選西苑、千両、牛気和Pizza Maru ，人氣店家誠品書店及Jasons' Food & Living等。

希慎Power Up網站推出的商戶電子現金券將不時更新， 零售商戶的禮券面額分別為200元、500元、1,000元及1,500元；而餐飲商戶的禮券面額分別為100元及200元。已購買的禮券將存入Lee Gardens App的電子錢包，顧客可於5月31日前於利園區內指定商戶購物，選購生活所需。

▲ 已購買的禮券將存入Lee Gardens App的電子錢包。（希慎提供圖片）

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希慎外賣平台 優惠低至7折

同時，希慎集團亦已推出全新外賣自取及外賣送餐平台及「一掃下單」服務，提供利園區餐飲商戶的外賣資訊。會員更獨家專享三重外賣自取及外賣送餐優惠，包括於指定餐飲商戶享有低至7折的外賣自取優惠、用Openrice或 Lee Gardens 手機應用程式於希慎美食廣場Kitchen 11「堂食點餐」或利園區內「外賣自取」享有獨家MasterCard X Openrice限定優惠。

於Deliveroo（戶戶送）訂購指定利園區外賣送餐食肆，亦可享高達120元外賣送餐優惠及額外賺取會員積分，讓大家於抗疫期間仍可安坐家中享用健康美味的用餐體驗。

▲ 希慎集團亦已推出全新外賣自取及外賣送餐平台及「一掃下單」服務，提供利園區餐飲商戶的外賣資訊。（希慎提供圖片）

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兒童服裝、餐飲亦有折扣

除了一系列餐飲及零售優惠外， 希慎集團亦在疫情期間，積極推動網上學習計劃及提供電子學習教材，讓學童在家中也能持續學習。 該集團又和多間商戶搜羅各種益智玩具及教材，更推出電子版Kids Passbook 通行小冊子消費計劃，多個兒童服裝、餐飲、生活用品商戶提供消費折扣。

▲ 希慎聯同多個兒童服裝、餐飲、生活用品商戶提供消費折扣。（希慎提供圖片）

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責任編輯：葉泳珊

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