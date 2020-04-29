  • 23°C
香港時間 : 2020429日 (三) 08:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】死亡超越20年越戰 挑戰世界大戰水平

環球社會熱點 08:12 2020/04/29

分享：

【新冠肺炎美國疫情】美國疫情死亡人數 正式超越20年越戰 挑戰世界大戰水平

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數突破100萬；美國疫情死亡人數短短數月間，正式超越持續20年的越戰，達到超過58,300人。美國疫情傷亡程度為20世紀中葉以來前所未見，超越美國期內任何天災、恐襲或戰爭。美國政府早前更預期，美國疫情死亡人數可能達到10萬以上，相當於第一次世界大戰美軍死亡數字水平。

【美國疫情分佈】

美國戰亂、災害死亡人數比較
事件 年份 死亡人數
西班牙流感疫情 1918-1919 67.5萬
第二次世界大戰 1939-1945 40.5萬
第一次世界大戰 1914-1918 11.6萬
新冠肺炎疫情 2020 58,343*
越戰 1955-1975 58,318
韓戰 1950-1953 36,574
伊拉克戰爭 2003-2011 4,424
三藩市大地震 1906 3,000+
911恐怖襲擊 2001 2,977
阿富汗戰爭 2001至今 2,440
颶風卡特里娜 2005 1,836
*截至4月29日早上

美國約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，截至香港時間周三（29日）早上，美國共有1,011,600萬宗新冠肺炎確診病例，58,343人死亡。

美國首都華盛頓越戰紀念碑上，一共刻有58,318名陣亡美軍名字。這意味着，新冠肺炎美國疫情至今58,343死亡人數，已經超過美國1950年代末介入越戰，至1973年從越南撤軍期間死亡人數。（越戰由1955年持續至1975年。）

華府專家：美國疫情死亡人數或達20萬

特朗普：美國死10萬人已經「很好」

新冠肺炎美國疫情死亡人數，亦已超越美國戰後所涉任何戰爭；美國在第一次及第二次世界大戰分別死40.5萬及11.6萬人。

若撇除戰爭，今次是西班牙流感疫情以來美國傷亡最慘重事件。西班牙流感在1918至1919年間全球大流行，全球感染人數估計達5億人，1,700萬至5,000萬人死亡。美國疾控中心（CDC）料，美國當年死亡數字為67.5萬人。

白宮今年3月底預期，即使推出防治措施，美國新冠肺炎疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國國防部亦準備10萬軍用屍袋供平民使用。

白宮料死24萬人「慘如地獄」

美軍為平民備10萬屍袋 超出儲備1倍

相關文章

【美國疫情分佈圖】99萬確診 80%人仍未康復
2020/04/28
【美國疫情分佈圖】99萬確診 80%人仍未康復
【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」
2020/04/01
【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
2020/03/30
【美國疫情】特朗普：死10萬人已很好
【美國疫情】美軍為平民備10萬屍袋 超出儲備1倍
2020/04/02
【美國疫情】美軍為平民備10萬屍袋 超出儲備1倍
【美國疫情】華府專家：死亡人數或達20萬
2020/03/30
【美國疫情】華府專家：死亡人數或達20萬
疫情 傳染病 美國 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 冠狀病毒 全球大流行 戰爭 恐襲 流感

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月29日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月29日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月29日 時間08:00）
【金正恩】衛星據報拍到北韓領袖騎馬 還看清楚他的臉
【金正恩】衛星據報拍到北韓領袖騎馬 還看清楚他的臉
華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌
華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌
【美國疫情分佈圖】99萬確診 80%人仍未康復
【美國疫情分佈圖】99萬確診 80%人仍未康復
北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
北韓前高官：金正恩或在導彈試射發生意外
【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是
【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是