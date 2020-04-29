【美國疫情】死亡超越20年越戰 挑戰世界大戰水平

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月29日 時間08:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數突破100萬；美國疫情死亡人數短短數月間，正式超越持續20年的越戰，達到超過58,300人。美國疫情傷亡程度為20世紀中葉以來前所未見，超越美國期內任何天災、恐襲或戰爭。美國政府早前更預期，美國疫情死亡人數可能達到10萬以上，相當於第一次世界大戰美軍死亡數字水平。
|美國戰亂、災害死亡人數比較
|事件
|年份
|死亡人數
|西班牙流感疫情
|1918-1919
|67.5萬
|第二次世界大戰
|1939-1945
|40.5萬
|第一次世界大戰
|1914-1918
|11.6萬
|新冠肺炎疫情
|2020
|58,343*
|越戰
|1955-1975
|58,318
|韓戰
|1950-1953
|36,574
|伊拉克戰爭
|2003-2011
|4,424
|三藩市大地震
|1906
|3,000+
|911恐怖襲擊
|2001
|2,977
|阿富汗戰爭
|2001至今
|2,440
|颶風卡特里娜
|2005
|1,836
|*截至4月29日早上
美國約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，截至香港時間周三（29日）早上，美國共有1,011,600萬宗新冠肺炎確診病例，58,343人死亡。
美國首都華盛頓越戰紀念碑上，一共刻有58,318名陣亡美軍名字。這意味着，新冠肺炎美國疫情至今58,343死亡人數，已經超過美國1950年代末介入越戰，至1973年從越南撤軍期間死亡人數。（越戰由1955年持續至1975年。）
新冠肺炎美國疫情死亡人數，亦已超越美國戰後所涉任何戰爭；美國在第一次及第二次世界大戰分別死40.5萬及11.6萬人。
若撇除戰爭，今次是西班牙流感疫情以來美國傷亡最慘重事件。西班牙流感在1918至1919年間全球大流行，全球感染人數估計達5億人，1,700萬至5,000萬人死亡。美國疾控中心（CDC）料，美國當年死亡數字為67.5萬人。
白宮今年3月底預期，即使推出防治措施，美國新冠肺炎疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國國防部亦準備10萬軍用屍袋供平民使用。