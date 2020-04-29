【美國疫情】死亡超越20年越戰 挑戰世界大戰水平

▲ 【新冠肺炎美國疫情】美國疫情死亡人數 正式超越20年越戰 挑戰世界大戰水平

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情確診人數突破100萬；美國疫情死亡人數短短數月間，正式超越持續20年的越戰，達到超過58,300人。美國疫情傷亡程度為20世紀中葉以來前所未見，超越美國期內任何天災、恐襲或戰爭。美國政府早前更預期，美國疫情死亡人數可能達到10萬以上，相當於第一次世界大戰美軍死亡數字水平。

【美國疫情分佈】

美國戰亂、災害死亡人數比較 事件 年份 死亡人數 西班牙流感疫情 1918-1919 67.5萬 第二次世界大戰 1939-1945 40.5萬 第一次世界大戰 1914-1918 11.6萬 新冠肺炎疫情 2020 58,343* 越戰 1955-1975 58,318 韓戰 1950-1953 36,574 伊拉克戰爭 2003-2011 4,424 三藩市大地震 1906 3,000+ 911恐怖襲擊 2001 2,977 阿富汗戰爭 2001至今 2,440 颶風卡特里娜 2005 1,836 *截至4月29日早上

美國約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，截至香港時間周三（29日）早上，美國共有1,011,600萬宗新冠肺炎確診病例，58,343人死亡。

美國首都華盛頓越戰紀念碑上，一共刻有58,318名陣亡美軍名字。這意味着，新冠肺炎美國疫情至今58,343死亡人數，已經超過美國1950年代末介入越戰，至1973年從越南撤軍期間死亡人數。（越戰由1955年持續至1975年。）

華府專家：美國疫情死亡人數或達20萬

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新冠肺炎美國疫情死亡人數，亦已超越美國戰後所涉任何戰爭；美國在第一次及第二次世界大戰分別死40.5萬及11.6萬人。

若撇除戰爭，今次是西班牙流感疫情以來美國傷亡最慘重事件。西班牙流感在1918至1919年間全球大流行，全球感染人數估計達5億人，1,700萬至5,000萬人死亡。美國疾控中心（CDC）料，美國當年死亡數字為67.5萬人。

白宮今年3月底預期，即使推出防治措施，美國新冠肺炎疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國國防部亦準備10萬軍用屍袋供平民使用。

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