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Airbnb推房間消毒清潔計劃　每次租房需間隔24小時

科技 15:44 2020/04/28

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新冠肺炎持續擴散，為減低營運風險，Airbnb宣布推出房間清潔消毒計劃，並推出認證功能，為租客顯示已進行消毒的房間。　

新冠肺炎持續擴散，為減低營運風險，Airbnb宣布推出房間清潔消毒計劃，並推出認證功能，為租客顯示已進行消毒的房間。　

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，病毒可潛伏於物體表面，而房間內的空氣具有傳染性，如果未經適當消毒，會引致疾病傳播。另外，公共衛生機構亦有提供消毒指南，建議消毒人員在清潔時，配戴一次性手套，並使用漂白劑產品。Airbnb表示，在專業外科醫生及清潔公司指導下，目前已向房東發出新的房間清潔消毒協議。 

Airbnb將推出一項認證計劃，鼓勵房東做足衛生安全措施及消毒工作。房東可以選擇參與清潔協議（Cleaning Protocol），一旦完成消毒工作後，該房間將會獲得認證，並於官網上顯示，消毒後需保持房間24小時空置。

<<【齊心抗疫】Airbnb推疫情特別措施　豁免預訂取消費

<<Airbnb受Z世代歡迎　亞太區年輕客預訂量飆升3倍

另外，若無法達成清潔消毒協議的房東，就需要遵守「Booking Buffer」規定，每次租房的時間需間隔72小時，以降低病毒傳播風險。Airbnb稱，房間清潔消毒計劃將於5月份實行，並鼓勵房東採取消毒措施，提升房間清潔程度。

責任編輯：李寶如

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