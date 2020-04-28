【創業板改革】中資券商股揚升 中金飆近8% 中信証券升4%

▲ 內地推動創業板改革，利好中資券商股。

內地推動創業板改革，通過《創業板改革並試點註冊制總體實施方案》，包括放寬上市條件、允許符合條件的特殊股權結構企業和紅籌企業在創業板上市、為未盈利企業上市預留空間，放寬創業板漲跌幅限制等。中金 （03908） 研究報告指出， 券商股有望迎來估值修復，建議關注低估值的大型券 商。

中資券商股受到追捧，中金公司漲近8%，報11.74元；中信証券 （06030） 升近逾4.2％；廣發証券 （01776） 升3.9%；中信建投 （06066） 升3%。

中金︰創業板改革有利投行

中金公司報告指出， 創業板 改革有望帶來投行業務的擴容。報告提到，2019年A股IPO融資額2532億元（人民幣.下同），其中創業板301億元、科創板824億元；科創板的出現為2019年內地IPO貢獻了33%的增長。

2020年來看，科創板推進、創業板註冊制試點、再融資鬆綁有望推進股權承銷業務實現明顯增長；交易機制的放寬以及更多新經濟企業的上市有望提振交投活躍度，增加經紀相關業務收入。

此外，創業板轉融券機制的優化有助促進融券規模的提升、從而增加券商手續費及利息收入；科創板的推出及創業板註冊制的實施使得一級市場投資退出通道更通暢，券商直投業務以及創投企業有望受益。

中金建議關注3類中資券商股，包括 低估值的頭部券商；經紀及投行業務佔比較高的特色券商；龍頭企業旗下的互聯網金融公司。

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編輯︰侯景成