【零確診】零售餐飲股連日反彈 　莎莎3日累升9%

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【創業板改革】中資券商股揚升 中金飆近8% 中信証券升4%
臨近五一黃金周，本港第5次錄零確診，自上周三度錄得零確診後，今日（28日）衛生防護中心再度不會舉行記者會，意味本周一連3日沒有新增感染個案，另外，港府宣布下周一分階段恢復。消息刺激零售餐飲股連日跑出，莎莎 （00178） 本周累升約9%；大家樂 （00341） 及大快活 （00052） 分別累升8%及5%。
經營「Veeko」、「Wanko」，以及「Colourmix」的威高國際升現8%，大快活升逾3%，經營HKTVmall的港視 （01137） 亦升3%，大家樂升2.6%。
珠寶 （00887） 升6%，六福 （00590） 升5.5%，本周累升1成，而周大福 （01929） 現升2.7%。
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編輯：袁諾曦