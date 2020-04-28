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【零確診】零售餐飲股連日反彈 　莎莎3日累升9%

金融經濟 15:03 2020/04/28

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五一金周前夕，本港第5次錄得零確診，帶動本地零售餐飲股回勇。

臨近五一黃金周，本港第5次錄零確診，自上周三度錄得零確診後，今日（28日）衛生防護中心再度不會舉行記者會，意味本周一連3日沒有新增感染個案，另外，港府宣布下周一分階段恢復。消息刺激零售餐飲股連日跑出，莎莎 （00178） 本周累升約9%；大家樂 （00341） 及大快活 （00052） 分別累升8%及5%。

經營「Veeko」、「Wanko」，以及「Colourmix」的威高國際升現8%，大快活升逾3%，經營HKTVmall的港視 （01137） 亦升3%，大家樂升2.6%。

珠寶 （00887） 升6%，六福 （00590） 升5.5%，本周累升1成，而周大福 （01929） 現升2.7%。

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編輯：袁諾曦

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