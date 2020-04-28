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【樓市分析】拆息點解跌？　業主供樓慳幾多？

股樓投資 17:00 2020/04/28

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中美息差拉闊，套息活動頻頻，以致外資持續湧港，港匯持續強勢，早前更觸發強方兌換保證水平。在過去一周，金管局連番出手，銀行體系結餘回升，帶動港元拆息回落。據銀行公會最新數字，與樓按相關的一個月拆息，已由年初的2.26768厘，明顯回落至周二（4月27日）的1.23179厘。 

每月供款減少61元

由於多數業主選用H按供樓，所以拆息回落，他們自然受惠。目前市場的拆息按揭計劃利率定價，普遍是H+1.24厘，據銀行公會最新公布，一個月拆息回落至1.23179厘，即是說實際按息已跌穿2.5厘。以貸款額400萬元、年期25年、H+1.24厘計，今日實際按息約2.47厘（1.23179%+1.24%），每月供款約為17,884，與之前頂息率2.5厘相比，業主每月供款減少61元。 

H按息跌浪未完 

市埸預計，港匯將持續強勢，並再觸發強方兌換保證水平，促使金管局出手，以致銀行體系結餘回升。在此情況下，港元拆息將進一步回落。然而，疫情全球肆虐，經濟前景未明，銀行對同業拆借更趨謹慎，同時又為應付各種支付需要，緊守銀根，對流動資金的需求顯著上升，故拆息跌幅始終有限。 

若業主用P按供樓，即使港元拆息回落，也不會受惠，除非銀行調整最優惠利率（P）。值得留意的是，H按同受最優惠利率影響，皆因H按封頂息率以最優惠利率計算（P-2.75厘計，P為5.25厘）。 

事實上，本地銀行或會調低最優惠利率，減幅約0.125厘，皆因香港經濟明顯轉差，加上貸款需求減弱。假如港元拆息持續跌浪，銀行考慮到業務情況，只能無可奈何地下調最優惠利率，惟各行減幅未必一致，屆時更可能出現幾個不同的最優惠利率。 

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撰文 : 柳家平

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