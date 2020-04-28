搶米搶糧搶到北韓平壤　金正恩「失蹤」惹恐慌

▲ 北韓領袖金正恩「失蹤」後，平壤民眾接連多天搶米搶糧。

北韓領袖金正恩久未露面，金正恩的健康狀況受外界高度關注。金正恩「神隱」後，北韓首都平壤出現搶米搶糧潮，民眾搶購的產品，由進口產品至本地製造的生活品都有。

美國《華盛頓郵報》北京分社負責人法菲爾德（Anna Fifield）指，平壤民眾在金正恩傳出健康問題後，開始囤積米、洗衣粉、電子產品及酒類產品等，最初他們集中搶購進口商品，但近日開始囤積本地製造的生活品如香煙、魚罐頭等等。

法菲爾德引述消息指，直升機在平壤低空飛行，北韓境內及連接中國邊境的火車服務亦受影響。她指，過去曾有不少北韓領導人死亡的傳言最後證實錯誤，「但這次傳聞感覺有點不同，金正恩要接受心臟手術的說法一直存在，也提出了他真正的問題」。

她稱，北韓問題專家蘭科夫（Andrei Lankov）也認為金正恩「確實出了問題」，當地面對潛在的重大危機。

市場流傳金正恩妹妹金與正或成為金正恩的接班人，但法菲爾德指，金與正沒有軍方背景，亦是女性，較難被北韓民眾接受成為領導人。

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