【實測！】iPhone SE與iPhone 8螢幕貼不相容？　Apple員工咁回應

Apple早前所推出的第二代iPhone SE，其價格比歷代iPhone為低，所以亦吸引到不少人購買，又或是舊iPhone用戶打算藉此機會換新機。早前亦有分析家估計，Apple所推出的iPhone SE銷情會比預期好。

由於機身以至機內部分零件都與iPhone8甚為相似，有些店舖就會利用iPhone 8的螢幕貼，用於iPhone SE。不過網上亦有人指出，iPhone 8 與第二代iPhone SE的螢幕未必可以共用。其中一個主要點是，iPhone 8與第二代iPhone SE的螢幕弧度有別，所以若第二代iPhone SE用上iPhone 8的螢幕貼，iPhone SE便有機會出現白邊。

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Apple的員工就指，其店內及授權門店所售買的iPhone 7/8的螢幕貼與第二代iPhone SE相容。

本刊記者亦嘗試到其他普通的手機門店，購買iPhone 8的螢幕貼應用在iPhone SE，發現其實是會起白邊。該名員工就解釋，因Apple或其授權的店舖，所售買的螢幕貼是符合螢幕弧度，所以用iPhone 8的螢幕貼是與新一代iPhone SE相容。他又建議若用家在別的店舖換螢幕貼，發現不相容情況，應通知相關店家，反饋問題，或有助後續處理。

▲ 小編換上iPhone 8的螢幕貼，就出現白邊。Apple員工就指，Apple或其授權的店舖，所售買的螢幕貼是符合螢幕弧度，所以用iPhone 8的螢幕貼是與新一代iPhone SE相容。）