【實測！】iPhone SE與iPhone 8螢幕貼不相容？ Apple員工咁回應
Apple早前所推出的第二代iPhone SE，其價格比歷代iPhone為低，所以亦吸引到不少人購買，又或是舊iPhone用戶打算藉此機會換新機。早前亦有分析家估計，Apple所推出的iPhone SE銷情會比預期好。
由於機身以至機內部分零件都與iPhone8甚為相似，有些店舖就會利用iPhone 8的螢幕貼，用於iPhone SE。不過網上亦有人指出，iPhone 8 與第二代iPhone SE的螢幕未必可以共用。其中一個主要點是，iPhone 8與第二代iPhone SE的螢幕弧度有別，所以若第二代iPhone SE用上iPhone 8的螢幕貼，iPhone SE便有機會出現白邊。
Apple的員工就指，其店內及授權門店所售買的iPhone 7/8的螢幕貼與第二代iPhone SE相容。
本刊記者亦嘗試到其他普通的手機門店，購買iPhone 8的螢幕貼應用在iPhone SE，發現其實是會起白邊。該名員工就解釋，因Apple或其授權的店舖，所售買的螢幕貼是符合螢幕弧度，所以用iPhone 8的螢幕貼是與新一代iPhone SE相容。他又建議若用家在別的店舖換螢幕貼，發現不相容情況，應通知相關店家，反饋問題，或有助後續處理。
以下為香港地區目前由Ａpple授權經銷商：
- 店舖：衛訊電訊形點II店
地址：新界元朗朗日路8號 形點II 3樓A336號舖 新界
電話：852-2457-0333
- 店舖：SUNION@YOHO
地址：元朗朗日路8號新元朗中心3樓A326-A327 新界
電話：852-28892226
- 店舖：蘇寧 ＠ 形點II
地址：新界元朗朗日路8號形點II3樓 A329號舖 新界
- 店舖：豐澤電器 ＠ 680 形點II
地址：元朗朗日路 8 號形點II 3 樓 A323-A325 號舖 新界
電話：852-27960280
- 店舖：豐澤電器 ＠ 636 光華廣場店
地址：元朗大棠路光華廣場 1 樓 新界
電話：(852) 2478-4897/2479-3328
- 店舖：STUDIO A @ CITIMALL
地址：元朗教育路1號千色廣場地下3-5&43號舖 新界
電話：852-23435999
- 店舖：百老滙＠元朗教育路8號樂成大廈
地址：新界元朗教育路8號 樂成大廈地下至三樓 新界
電話：(852) 2944-7188
- 店舖：叻叻店@元朗
地址：元朗康景街3-19號 利景樓地下G舖 新界
- 店舖：衛訊電訊鈞德樓店
地址：元朗康景街 鈞德樓地下14號舖 新界
電話：(852) 2478-0218
- 店舖：豐澤電器 ＠ 670 元朗廣場店
地址：元朗廣場 146-149 及 161 號舖 元朗青山公路 249-251 號 新界
電話：(852) 3520 0537
- 店舖：新輝電訊 @天耀
地址：天水圍天湖路天耀商場 地下L054號 新界
電話：852-2323-0235
- 店舖：FORTRESS @ 616 KINGSWOOD GINZA
地址：天水圍嘉湖銀座 221-222 一期 新界
- 店舖：張毛記電業有限公司 ＠ T TOWN
地址：天水圍天華路30號T TOWN南翼2樓S213-217號舖 新界
電話：852-24129129
- 店舖：新輝電訊 @天澤
地址：天水圍天澤商場 1樓 123B號 新界
電話：852-2778-3030
- 店舖：豐澤電器 ＠ 667 上水匯店
地址：新界上水石湖墟龍琛路 48 號上水匯 1 樓 104 號舖 新界
電話：852-31562949
- 店舖：衛訊電訊上水廣場店
地址：上水龍琛路39號 上水廣場4樓411號舖 新界
電話：(852) 2442-0321
- 店舖：豐澤電器 ＠ 638 上水廣場店
地址：上水廣場 4 樓 407 號舗 新界
電話：(852)3156-2925
- 店舖：百老滙＠上水廣場
地址：上水廣場4樓428-430號舖 新界
電話：(852) 2653-8373
- 店舖：蘇寧＠上水廣場
地址：上水廣場 4 樓 425-427 號舖 新界
電話：(852)2780-1319
- 店舖：衛訊電訊新都廣場店
地址：上水龍運街8號新都廣場 新都廣場2樓249-250舖 新界
電話：852-2392 3737