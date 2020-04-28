  • 23°C
香港時間 : 2020428日 (二) 22:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:滙豐放榜

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【實測！】iPhone SE與iPhone 8螢幕貼不相容？　Apple員工咁回應

環球政經 18:36 2020/04/28

分享：

Apple早前所推出的第二代iPhone SE，其價格比歷代iPhone為低，所以亦吸引到不少人購買，又或是舊iPhone用戶打算藉此機會換新機。早前亦有分析家估計，Apple所推出的iPhone SE銷情會比預期好。

由於機身以至機內部分零件都與iPhone8甚為相似，有些店舖就會利用iPhone 8的螢幕貼，用於iPhone SE。不過網上亦有人指出，iPhone 8 與第二代iPhone SE的螢幕未必可以共用。其中一個主要點是，iPhone 8與第二代iPhone SE的螢幕弧度有別，所以若第二代iPhone SE用上iPhone 8的螢幕貼，iPhone SE便有機會出現白邊。

相關文章：Apple今年量產新iPhone　或延遲一個月

Apple的員工就指，其店內及授權門店所售買的iPhone 7/8的螢幕貼與第二代iPhone SE相容。

本刊記者亦嘗試到其他普通的手機門店，購買iPhone 8的螢幕貼應用在iPhone SE，發現其實是會起白邊。該名員工就解釋，因Apple或其授權的店舖，所售買的螢幕貼是符合螢幕弧度，所以用iPhone 8的螢幕貼是與新一代iPhone SE相容。他又建議若用家在別的店舖換螢幕貼，發現不相容情況，應通知相關店家，反饋問題，或有助後續處理。

小編換上iPhone 8的螢幕貼，就出現白邊。Apple員工就指，Apple或其授權的店舖，所售買的螢幕貼是符合螢幕弧度，所以用iPhone 8的螢幕貼是與新一代iPhone SE相容。）

以下為香港地區目前由Ａpple授權經銷商：

  • 店舖：衛訊電訊形點II店

地址：新界元朗朗日路8號 形點II 3樓A336號舖 新界

電話：852-2457-0333

 

  • 店舖：SUNION@YOHO

地址：元朗朗日路8號新元朗中心3樓A326-A327 新界

電話：852-28892226

 

  • 店舖：蘇寧 ＠ 形點II

地址：新界元朗朗日路8號形點II3樓 A329號舖 新界

 

  • 店舖：豐澤電器 ＠ 680 形點II

地址：元朗朗日路 8 號形點II 3 樓 A323-A325 號舖 新界

電話：852-27960280

 

  • 店舖：豐澤電器 ＠ 636 光華廣場店

地址：元朗大棠路光華廣場 1 樓 新界

電話：(852) 2478-4897/2479-3328

 

  • 店舖：STUDIO A @ CITIMALL

地址：元朗教育路1號千色廣場地下3-5&43號舖 新界

電話：852-23435999

 

  • 店舖：百老滙＠元朗教育路8號樂成大廈

地址：新界元朗教育路8號 樂成大廈地下至三樓 新界

電話：(852) 2944-7188

 

  • 店舖：叻叻店@元朗

地址：元朗康景街3-19號 利景樓地下G舖 新界

 

  • 店舖：衛訊電訊鈞德樓店

地址：元朗康景街 鈞德樓地下14號舖 新界

電話：(852) 2478-0218

 

  • 店舖：豐澤電器 ＠ 670 元朗廣場店

地址：元朗廣場 146-149 及 161 號舖 元朗青山公路 249-251 號 新界

電話：(852) 3520 0537

 

  • 店舖：新輝電訊 @天耀

地址：天水圍天湖路天耀商場 地下L054號 新界

電話：852-2323-0235

 

  • 店舖：FORTRESS @ 616 KINGSWOOD GINZA

地址：天水圍嘉湖銀座 221-222 一期 新界

 

  • 店舖：張毛記電業有限公司 ＠ T TOWN

地址：天水圍天華路30號T TOWN南翼2樓S213-217號舖 新界

電話：852-24129129

 

  • 店舖：新輝電訊 @天澤

地址：天水圍天澤商場 1樓 123B號 新界

電話：852-2778-3030

 

  • 店舖：豐澤電器 ＠ 667 上水匯店

地址：新界上水石湖墟龍琛路 48 號上水匯 1 樓 104 號舖 新界

電話：852-31562949

 

  • 店舖：衛訊電訊上水廣場店

地址：上水龍琛路39號 上水廣場4樓411號舖 新界

電話：(852) 2442-0321

 

  • 店舖：豐澤電器 ＠ 638 上水廣場店

地址：上水廣場 4 樓 407 號舗 新界

電話：(852)3156-2925

 

  • 店舖：百老滙＠上水廣場

地址：上水廣場4樓428-430號舖 新界

電話：(852) 2653-8373

 

  • 店舖：蘇寧＠上水廣場

地址：上水廣場 4 樓 425-427 號舖 新界

電話：(852)2780-1319

 

  • 店舖：衛訊電訊新都廣場店

地址：上水龍運街8號新都廣場 新都廣場2樓249-250舖 新界

電話：852-2392 3737

 

iPhone iPhone 8
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瞞住老婆去買樓　老公：怕比人截糊
瞞住老婆去買樓　老公：怕比人截糊
【真人真事】千金散盡買滙豐　股價插痛老翁心
【真人真事】千金散盡買滙豐　股價插痛老翁心
金正恩專列停靠元山　CNN記者：金正日遺體就用火車運
金正恩專列停靠元山　CNN記者：金正日遺體就用火車運
【青姐話】sell in May？ or 搵掟匿？（足本版）
【青姐話】sell in May？ or 搵掟匿？（足本版）
【金正恩病危之謎】相識到戀愛屬國家機密 妻李雪主被打入冷宮？
【金正恩病危之謎】相識到戀愛屬國家機密 妻李雪主被打入冷宮？
【執下又一間！】百佳去哪兒？
【執下又一間！】百佳去哪兒？