【英國疫情】ICU異常發炎病童急增 或關新冠肺炎事

英國的新冠肺炎疫情持續,增至超過15.8萬人確診。英國國民保健服務(NHS)警告,近日兒童出現異常發炎症狀送往重症監護病房(ICU)的數字急增,部分兒童確診新冠肺炎,憂慮情況與新冠肺炎疫情有關。

英國廣播公司(BBC)報道,英國NHS向醫生發出緊急警報,指醫院ICU近日接收患有異常多重系統發炎(multi-system inflammation)兒童個案明顯急升(apparent rise)。

NHS醫療總監Stephen Powis表示:

我們直到最近幾天才看到這些報告,已請專家緊急解決有關問題。

(It's only in the last few days that we have seen those reports. We have asked our experts to look into this as a matter of urgency.)

據悉,有兒童出現中毒性休克綜合症(Toxic shock syndrome)和罕見疾病川崎病(Kawasaki Disease)症狀,部分兒童發燒、低血壓、呼吸困難,也有部分兒童出現腹痛、嘔吐或腹瀉的腸胃疾病症狀。

警報指,如人的身體無法抵抗感染時會出現上述病徵,也與新冠肺炎病徵近似。當局表示,有關兒童出現與新冠病毒相關的炎症,或病例涉及另一種未知感染的憂慮,目前正不斷增長。

目前已發現的同類病例不足20宗,當局提醒醫生如發現兒童出現上述情況,應進行緊急通報和治療。

劍橋大學兒科重症監護顧問帕坦(Nazima Pathan)表示,西班牙和意大利也有出現類似病例,有兒童出現敗血性休克症狀和皮疹,料為中毒性休克綜合症和川崎病的病徵。

目前全球的疫情反映,兒童是遭受新冠肺炎疫情影響最輕的群組。另外,她表示兒童即使面對冠狀病毒,他們更能抵抗嚴重肺部感染,因此ICU的兒童新冠患者人數也較低。

