【英國疫情】ICU異常發炎病童急增 或關新冠肺炎事

▲ 英國NHS警告，近日兒童出現異常發炎症狀送往重症監護病房（ICU）的數字急增，部分人確診新冠肺炎，憂慮情況與新冠肺炎疫情有關。

英國的新冠肺炎疫情持續，增至超過15.8萬人確診。英國國民保健服務（NHS）警告，近日兒童出現異常發炎症狀送往重症監護病房（ICU）的數字急增，部分兒童確診新冠肺炎，憂慮情況與新冠肺炎疫情有關。

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英國廣播公司（BBC）報道，英國NHS向醫生發出緊急警報，指醫院ICU近日接收患有異常多重系統發炎（multi-system inflammation）兒童個案明顯急升（apparent rise）。

NHS醫療總監Stephen Powis表示：

我們直到最近幾天才看到這些報告，已請專家緊急解決有關問題。

（It's only in the last few days that we have seen those reports. We have asked our experts to look into this as a matter of urgency.）

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據悉，有兒童出現中毒性休克綜合症（Toxic shock syndrome）和罕見疾病川崎病（Kawasaki Disease）症狀，部分兒童發燒、低血壓、呼吸困難，也有部分兒童出現腹痛、嘔吐或腹瀉的腸胃疾病症狀。

警報指，如人的身體無法抵抗感染時會出現上述病徵，也與新冠肺炎病徵近似。當局表示，有關兒童出現與新冠病毒相關的炎症，或病例涉及另一種未知感染的憂慮，目前正不斷增長。

目前已發現的同類病例不足20宗，當局提醒醫生如發現兒童出現上述情況，應進行緊急通報和治療。

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劍橋大學兒科重症監護顧問帕坦（Nazima Pathan）表示，西班牙和意大利也有出現類似病例，有兒童出現敗血性休克症狀和皮疹，料為中毒性休克綜合症和川崎病的病徵。

目前全球的疫情反映，兒童是遭受新冠肺炎疫情影響最輕的群組。另外，她表示兒童即使面對冠狀病毒，他們更能抵抗嚴重肺部感染，因此ICU的兒童新冠患者人數也較低。

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