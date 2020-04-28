【口罩需求】一合口罩採用Microsoft技術　簡化業務流程

▲ 本地口罩生產商「一盒口罩」正運用Microsoft科技簡化業務流程，優化客人購物流程。

本地口罩需求持續，每次有口罩品牌於網上開售或預購，均需處理至少數十萬客戶訂單。本地口罩生產商「一合口罩」正運用Microsoft科技簡化業務流程，優化客人購物流程，同時透過數據分析協助作出業務決定。

一合口罩使用Microsoft Dynamic 365 Business Central管理其財政、存貨、生產計劃和過程，簡化業務流程之餘，可確保網絡安全及合規性。而其中的AI Demand Forecast功能可協助預測產品需求，有效節省成本並計劃產品供應安排。

另外，一合口罩將於5月進行新一輪預購，屆時亦會使用Microsoft Azure雲端服務支援預購系統。該系統能於一分鐘內處理達300萬個登記申請，以避免伺服器超出負荷。

為進一步確保客人體驗，品牌亦運用Power App快速建立低程式碼應用，利用手機應用程式處理送貨及交收，同時向Power BI傳送接近實時的數據，方便進行業務分析。

一合口罩創辦人及行政總裁何錫漢指，5月的預購預計在幾分鐘內便收到數萬個訂單，若以傳統方式分類並處理數據，可能需要用上數個月。而是次合作則為「及時雨」，可以最快捷方法處理訂單。

記者：蘇穎琪

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