美國防疫專家去信國會 國民將享有每天50美元隔離津貼？

新冠肺炎疫情持續，各國元首都各出奇謀希望儘快控制疫情。於美國不同總統任内，曾經服務的一班防疫專家正在研究可行方案，設法提高民衆防疫意識，以及一連串經濟復甦措施。

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這個由兩黨組成的團體周一去信美國國會，建議花費465億美元，以不同方案重啓美國經濟，包括增聘18萬名監測人員，密切監控感染者的行蹤以及市民的健康狀況，直至疫苗成功研發，另外該團體亦建議將空置酒店轉型為隔離中心，建議爲期18個月，此舉既可以為感染者提供隔離空間，同時可以為酒店業提供就業機會。

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除了以上兩項方案，最令美國國民關心的應該是是隔離津貼，專家建議政府應為市民提供每天五十美元的補助，相等於出任聯邦陪審員的日薪，令市民可以保持穩定收入。

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