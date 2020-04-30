  • 28°C
香港時間 : 2020430日 (四) 12:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國復工】爭取解封示威領袖原來已確診 更一直無參與遊行

環球社會熱點 11:16 2020/04/30

分享：

北卡州反封鎖示威領袖惠特洛克（Audrey Whitlock），未有參與自己有份發起的示威活動。

新冠病毒疫情持續，美國復工與否理應按醫學判斷決定，但有美國人不顧疫情仍在爆發，上街示威反對封鎖，期間更不戴口罩。諷刺的是，發起示威的領袖原來一早確診感染新冠病毒，一直接受隔離，沒有參與自己有份發起的首兩場示威活動。

【新西蘭疫情】解封首日 麥當勞凌晨現排隊車龍

【美國疫情】誤吞消毒劑個案急增 特朗普：我不負責！

美國北卡羅萊納州反封鎖組織ReOpen NC，近期發起示威，惟美國傳媒報道，有份發起遊行的示威領袖惠特洛克（Audrey Whitlock），原來早已發現自己對新冠病毒呈陽性反應，要隔離3周。

惠特洛克的隔離期周日結束，換言之，她呼籲民眾上街示威，但自己未有參與。

ReOpen NC周二再發起第二場示威活動，惠特洛克之前稱自己將會參與，但最終沒有出現，其友人稱她認為自己留在家中較適合。第二場示威有約200人參與，數人被捕。

【日本疫情】6萬人訂機票 沖繩知事：請你們不要來！

北卡羅萊納州的封鎖令下月8號完結，ReOpen NC認為是太遲，促請州政府加快解封步伐。惟近日連場示威中，數以百計示威者不僅未有保持社交距離，大部分更不戴口罩，只要1人是感染者，病毒恐快速傳遍所有示威者。

【英國疫情】宗教界暗批維珍 避稅天堂註冊 卻向倫敦求救

【新冠疫情】世衛：武漢模式成仿傚對象 但各國學得唔湯唔水

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【糧食危機】數百萬牲口恐浪費 泰森警告供應鏈斷裂
今日
【糧食危機】數百萬牲口恐浪費 泰森警告供應鏈斷裂
【日本疫情】6萬人訂機票 沖繩知事：請你們不要來！
2020/04/28
【日本疫情】6萬人訂機票 沖繩知事：請你們不要來！
【美國疫情】誤吞消毒劑個案急增 特朗普：我不負責！
2020/04/28
【美國疫情】誤吞消毒劑個案急增 特朗普：我不負責！
疫情 遊行集會 請願示威 傳染病 北卡羅萊納 美國 冠狀病毒 肺炎 全球大流行

上一篇文章

《星球大戰：天行者崛起》提早至下周一Disney+上架

下一篇文章

【美國復工】佐治亞州餐廳不信安全 決定繼續停工

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是
【北韓金正恩】特朗普：我大概知道他怎樣，但是
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
英媒：北韓似準備金正恩喪禮 突建大型臨時閱兵建築
【金正恩】衛星據報拍到北韓領袖騎馬 還看清楚他的臉
【金正恩】衛星據報拍到北韓領袖騎馬 還看清楚他的臉
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月30日 時間12:00）
華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌
華郵：平壤搶購潮 北韓金正恩死訊傳聞釀恐慌
【美國疫情分佈圖】1日2大黑暗里程 確診100萬還有更慘
【美國疫情分佈圖】1日2大黑暗里程 確診100萬還有更慘