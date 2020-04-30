【美國復工】爭取解封示威領袖原來已確診 更一直無參與遊行

▲ 北卡州反封鎖示威領袖惠特洛克（Audrey Whitlock），未有參與自己有份發起的示威活動。

新冠病毒疫情持續，美國復工與否理應按醫學判斷決定，但有美國人不顧疫情仍在爆發，上街示威反對封鎖，期間更不戴口罩。諷刺的是，發起示威的領袖原來一早確診感染新冠病毒，一直接受隔離，沒有參與自己有份發起的首兩場示威活動。

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美國北卡羅萊納州反封鎖組織ReOpen NC，近期發起示威，惟美國傳媒報道，有份發起遊行的示威領袖惠特洛克（Audrey Whitlock），原來早已發現自己對新冠病毒呈陽性反應，要隔離3周。

惠特洛克的隔離期周日結束，換言之，她呼籲民眾上街示威，但自己未有參與。

ReOpen NC周二再發起第二場示威活動，惠特洛克之前稱自己將會參與，但最終沒有出現，其友人稱她認為自己留在家中較適合。第二場示威有約200人參與，數人被捕。

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北卡羅萊納州的封鎖令下月8號完結，ReOpen NC認為是太遲，促請州政府加快解封步伐。惟近日連場示威中，數以百計示威者不僅未有保持社交距離，大部分更不戴口罩，只要1人是感染者，病毒恐快速傳遍所有示威者。

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責任編輯：文青青

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