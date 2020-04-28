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消費者愛買平機？　解析蘋果推iPhonse SE背後因素

科技 15:04 2020/04/28

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近日，蘋果（Apple）推出平價版 iPhone SE， 以中階手機價錢提供高效能配置，讓蘋果迅速攻佔中階手機市場，有外媒就分析，蘋果推平價iPhonse SE的背後主要因素。

近日，蘋果（Apple）推出平價版 iPhone SE， 以中階手機價錢提供高效能配置，讓蘋果迅速攻佔中階手機市場，有外媒就分析，蘋果推平價iPhonse SE的背後主要因素。

近年，Apple逐漸改變手機銷售策略，由每年一次發布會改為兩次。據外媒《BusinessInsider》分析指，Apple於春季發布中階機款，背後有兩大因素。其一，蘋果的收入來源出現變化，電子設備業務已不再單一依賴iPhone銷售量。

去年iPhone整體銷售額開始下滑，但服務及可穿戴裝置等細分市場，已成為Apple收益報告的亮點。而平價iPhone SE 可降低購買門檻，吸引更多消費者進入蘋果產品生態圈。Apple Watch及AirPods 皆在市場上，具有一定銷售實力。

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另外，Apple希望透過推出iPhone SE佔據中階手機市場。據研究機構《CounterpointResearch》調查顯示，去年較受消費者歡迎的手機為 iPhone XR、iPhone 11、三星 Galaxy A50，可看出消費者更偏好平價手機，而非追求頂級的手機配置。今年推出的 iPhone SE深受歡迎，市場消費者反應亦較預期好。

責任編輯：李寶如

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