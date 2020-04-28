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【虛擬銀行】WeLabBank試業　夥親友儲蓄　定存最高4.5厘

理財智慧 14:57 2020/04/28

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再有虛擬銀行加入戰團！WeLab旗下的WeLab Bank今日宣布試業。WeLab Bank從輪候名單、WeLab員工以及其親友中邀請約2,000位用戶參與試業，這些客戶可試用：遙距開戶、定期存款及儲蓄賬戶、虛擬Debit Card以及轉數快（FPS）等服務。

各虛擬銀行一推出服務也「息誘」客戶，WeLab Bank也不例外。該行推出「GoSave」定期存款，客戶可與家人、朋友或其他志同道合的WeLab Bank客戶一齊儲蓄，一齊加入GoSave，從而提高存款利率。加入GoSave的人越多，利率越高。客戶可享最高4.5厘的年利率，符合此優惠利率的最高本金為3個月定期存款的首筆10萬港元。客戶亦可隨時提走存款而無需額外費用。

另外，WeLab Bank與Mastercard合作發行無號碼的Debit Card。客戶可於接受Mastercard商戶消費及享簽帳優惠，亦可在全港的JETCO自動櫃員機，以及接受Mastercard的CIRRUS櫃員機提取現金。

特別是持卡人的戶口號碼和CVV安全碼不會印在卡上，只會儲存在WeLab Bank手機app內。若客戶遺失Debit Card，只需在手機app上按「遺失卡」便可立即暫停所有交易，無需再致電熱線報失。

相關文章：港首間虛擬銀行開業　眾安推1厘活期息搶客

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撰文 : 李才添

銀行 港元 虛擬銀行 WeLab 定期存款 儲蓄

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