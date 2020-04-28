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【新冠肺炎】調查：疫情挑戰大　加稅助港面對？

商業 14:29 2020/04/28

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新冠肺炎疫情下，增加經濟衰退和失業率上升的憂慮。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，增加經濟衰退和失業率上升的憂慮。澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚稱，政府推出的的紓困措施，共計約3,100億港元，相當於超過本港GDP的10%。 面對未來幾年的財政赤字、人口老化、收入和貧富差距擴大，以及快速變化的國際稅務條例帶來的挑戰，必須考慮如何保障香港收入的長期穩定。

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加稅是否解決方法？澳洲會計師公會最新調查的受訪者顯示，大部份會計專業人士認為不應加稅，當中共錄得53%；但亦有44%認為需要。劉明揚解釋，大多數人不贊成是意料之中，但44%認為應加稅，或因更關注香港財政的長期可持續性。

他續指，現時政府的收入來源狹窄且波動性大。 在2018/19年度，包括賣地收入在內的非稅務收入佔政府總收入的34.9%，大大超過了新加坡和英國等其他國家和地區。當經濟復甦之後，政府應開始考慮改革稅制的方案，以支持香港的可持續發展。 

不過，他直言香港目前較迫切的稅務關注點，是由快速變化的國際稅務環境帶來的影響。例如經合組織的稅基侵蝕和利潤轉移（BEPS），以及今年歐盟對香港就離岸收入豁免徵稅的制度作出審視。 

四分之一的受訪者認為，擬議的全球最低稅率將削弱香港的稅制競爭力。由於此舉將額外增加跨國企業在香港的運營成本，並可能會影響香港的核心競爭優勢，即簡單低稅制。

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加稅助本港建立健康社會？

另外，疫情改變市民的生活、工作和從業方式。調查結果表明，受訪者普遍支持通過稅制，幫助打造一個更健康和具前瞻性的社會。 許多受訪者（48%）認為，政府如果想在未來三年內擴闊稅基，應考慮增加煙草、酒類和碳氫油類的關稅。其次最多受訪者（37%）建議引入環保稅。

由於疫情令市民減少社交接觸，技術和數碼服務的應用越來越廣泛。有43%的受訪者期望稅務局能提供更多數碼化服務，並優化其服務在流動裝置上的應用。 此外，38%的受訪者認為最需要提供稅務優惠政策的行業是創科。

是次調查於4月3日至17日進行，共有151位來自多個不同行業的香港會計和金融界專業人士參與，其中67%的受訪者擔任高級管理層。

【香港出口】疫情影響未完全浮現　分析師料下季出口跌最多10%

責任編輯：馬意文

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