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【iM獨家】湯文亮：滙豐股民應繼續持有　但不應增持

股樓投資 14:21 2020/04/28

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滙豐（00005）取消去年第四季派息及今年停派股息，曾拖累股價跌至約38元低位，今午公布首季度業績，截至今年3月底止首季列賬基準除稅前利潤32.29億美元，按年下跌48.03%，成績稍遜於市場預期。

相關文章：【iM獨家】星級分析師陸東：滙豐打後幾年都無運行　不望恢復派息

早年曾撰寫「滙豐150元不是夢」的紀惠集團行政總裁湯文亮，本月初滙豐公布去年末期業績後，曾建議《iMoney》讀者應繼續持有該股股。對於滙豐最新季度業績遜於市場預期，他指如果現時已持有滙豐的股民，應繼續持有，但不應增持。至於滙豐前景，他表示：「我認為在行為上，滙豐管理層應知恥近乎勇，今次撥備亦多於預期，況且在無限QE下，銀行不應該有太大風險，下一次公布業績應該會好過預期。」

「在數字上滙豐應該跌無可跌，上一次跌到38元時已經是血肉長城，估計在沒有更加壞的消息之下，滙豐應該不會再下跌。」不過，湯文亮強調自己只是給予一些意見，指個人投資要由自己負責。

按此瀏覽更多【滙豐放榜】消息：https://bit.ly/2SeOJxH

撰文 : 陳詠妍

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