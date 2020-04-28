香港寬頻變相加薪　用政府資助「借花敬佛」

▲ 香港寬頻表示，會將香港、澳門政府工資資助直接發放予員工，同時不會扣減薪金。

港府早前推出「保就業」計劃，政府將以指定月份的5成工資作為計算基礎向企業提供工資補貼，工資上限為每月1.8萬元，為期6個月。香港寬頻 （01310） 宣布，會將香港及澳門政府的工資資助金額全數發放給3500名職員，同時集團不會扣減僱員從公司所領薪金，以及會遵守有關資助條款規定不會削減人手。香港寬頻此舉，變相為在政府資助期內為員工「加薪」。

根據香港及澳門政府早前宣布，香港政府補貼計劃每名員工補貼上限為9000元，澳門則會向符合條件的企業發放一次性援助款項，金額以僱員人數計算由1.5萬至20萬澳門元不等。

另外香港寬頻表示，會把從新加坡、馬來西亞及中國內地所得的1500萬元業務資助額，以一次性補助方式在下次發薪日發予當地2500名僱員，每人可獲的補助金額折合約3000至2.5萬元不等。香港寬頻行政總裁黎汝傑稱，管理委員會全體九名成員將捐出個人工資補貼的全數金額至慈善機構。

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編輯：陳健婷