【阿里巴巴股價】蔣凡仕途「止步」　阿里或陷接班人危機？

▲ 掌管阿里巴巴核心業務的蔣凡「下馬」，或導致阿里巴巴的接班人選出現調整。

阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁、阿里媽媽事業群總裁蔣凡，因捲入與內地網紅張大奕的桃色緋聞，被取消阿里巴巴合夥人的身份，差不多等同在阿里仕途「止步」。掌管阿里巴巴核心業務的蔣凡「下馬」，或導致阿里巴巴的接班人選出現調整，對阿里巴巴股價的負面影響，多於正面。

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蔣凡脫離阿里巴巴的核心業務管理人，令阿里巴巴的接班人問題出現暗湧。此前大家都笑稱蔣凡為阿里「太子」，今次「太子」被除名，對阿里巴巴的影響確實不小。

美團點評 （03690） 王興曾在朋友圈指，「接下來幾年，看拼多多的黃崢和淘寶/天貓的蔣凡這兩個非常聰明的人如何較量，應該會很精彩。蔣凡要是能贏這一仗，那就是當之無愧的阿里CEO接班人，如果他有興趣幹這活的話。」

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據第三方調研機構Trustdata的數據顯示，淘寶3月份月度活躍用戶按月增長4172萬，達6.99億。拼多多2019年年報報顯示，平台年活躍買家數約5.852億，按年增長1.67億。由此可見，拼多多已是阿里巴巴不能輕視的競爭對手。

今次已非阿里巴巴首次出現潛在接班人「落馬」的情況，2010年阿里巴巴B2B公司發生供應商內外勾結，員工拿巨額回扣的情況，其後阿里巴巴B2B團隊負責人、時任阿里巴巴全球副總裁、阿里巴巴行政總裁衛哲引咎辭職。

當時衛咎被市場視為阿里巴巴潛在接班人，他亦與蔣凡一樣，在阿里巴巴系內事業曾一帆風順。

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