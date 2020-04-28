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【疫市營商】電子支付消費購物增　意大利單月增逾8成

科技 13:54 2020/04/28

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研究機構Gartner研究總監Dayna Ford認為，雖然不同的電子支付交易增加，但電子支付的整體收入卻未必有增長。

新冠肺炎疫情未止，各行業均需調整業務，甚至尋找新的收入來源。而近年不少科企都發展金融服務，如電子支付功能及產品。

隨着大眾都減少外出並居家隔離，電子支付量大大增加。顧問及調研機構麥肯錫（McKinsey & Co）指出，多個國家及地區的電子支付交易量都攀升，其中以意大利的電子支付交易量，自2月起更增加超過8成。

航空酒店業　業務縮減拖累

抗疫期間，不少人都在家隔離，當中更有不少人選擇透過網購及速遞購物，避免外出。市場研調機構IDC Insights全球支付業務研究總監Aaron Press稱，不論是企業自研或是由第三方提供的電子支付服務，交易量均有增加。

可是，研究機構Gartner研究總監Dayna Ford認為，雖然不同的電子支付交易增加，但電子支付的整體收入卻未必有增長。她舉例指，航空業及酒店業以往均會藉綫上零售出售其服務，而今年電子支付交易的增加，未必可抵銷航空業及酒店業的業務縮減帶來的影響。

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20多年前，網上錢包或綫上支付服務並未流行，用戶的選擇不多。時至今日，除了PayPal及支付寶外，Google、Facebook（fb）和蘋果（Apple）等科技企業都拓展金融服務業。

事實上，科企均正在尋找新的收入來源，如蘋果一直面對iPhone銷量下滑的挑戰。而Google和fb亦因歐洲監管部門的管制日嚴，要發掘廣告以外的收入。蘋果行政總裁Tim Cook（庫克）曾揚言，除iPhone以外，Apple Pay和Apple Card都是公司的主要產品。

當不同的科企都藉其技術推出金融產品時，其安全性及使用體驗或較易獲取其用戶接受。麥肯錫去年的一項調查指，有超過一半的受訪者信任Apple和Google的綫上支付服務。商戶方面，現時在美國超過70%商戶支援客戶使用Apple Pay付款，而澳洲更多至99%。

Ford另提醒，用戶每一次付費都會留下大量數據，而不少公司都會藉數據獲利。她舉例指，信用卡公司會將數據出售給分析公司和零售商，以了解消費者的行為。而科技公司已意識到，他們除了可提供支付服務的技術外，亦可自己蒐集數據。

Google拓服務　有助蒐數據

Google早前被傳將會推出Google Card，以實體和虛擬借記卡形式，通過Google Pay提供智能帳戶服務。英國傳媒《Verdict》表示，雖然Google Card與Apple Card的服務似乎相同，但前者或可能為Google帶來更龐大的利益。

與蘋果不同，Google擁有自家的搜索引擎、視頻平台及廣告業務。當用戶利用Google Pay消費後，Google可把該購物紀錄化作數據分析。

因此，推動用戶使用其支付生態系統，意味着可以蒐集到大量數據，分析後即可融入其廣告業務。即使Google政策表明，服務不允許與第三方共享數據，用戶也無法阻止Google自行利用這些數據。

使用次數愈多　用戶愈信任

鑑於新冠肺炎疫情嚴重影響大眾的消費模式，不少企業都準備新業務，以迎合未來的用戶需要。目前，Google、三星（Samsung）和蘋果（Apple）都推出應用程式，讓手機取代錢包及信用卡，蘋果去年更推出信用卡Apple Card。外媒CNET指出，上述科企或於疫情過後更深入涉足大眾的消費購物。

現時大部分的信用卡都可使用Apple、Google和Samsung的錢包應用程式。對一般用戶而言，把錢包數碼化可減少使用現金，而世界各國政府也正在推行電子身份證明文件，如駕駛執照等。有分析指，當用戶使用同一電子支付方式的次數愈多，用戶對該服務提供者的信任度將增加。

記者：楊匡然

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