【科技前瞻】DJI發布新航拍機Mavic Air 2　外形只如水樽大小

DJI 在官網發佈 Mavic Air 2，與前代Mavic Air相比搭載了更大的感光元件，捨棄Wi-Fi並改採DJI的OccuSync圖傳技術，續航力提升到34分鐘，最大圖傳距離 10 公里、可拍攝 4K 60FPS 影片、支援 Active Track 3.0 等，標準版定價 NT$22,000 (約5,684港元)，全能套裝則售 NT$29,900 (約7,725港元)。

Mavic Air 2 延續 Mavic 系列的折疊結構，機身僅重 570 克，外形只如水樽大小，而遙控器的設計亦有改變，由過往下方夾持的設計變成上夾，在搭配大尺寸手機使用時，手感會有一定改善。Mavic Air 2還具備三向環境感知、APAS 3.0(高級輔助飛行系統)避障、智慧跟隨3.0、一鍵短片、8K移動延時錄影、焦點跟隨2.0、興趣點環繞3.0等多種模式。

不過，想買的用家需要留意，目前香港 DJI Store 未見 Mavic Air 2 上架，反而澳門 DJI Store 則有售DJI Mavic Air 2。