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【新西蘭疫情】解封首日 麥當勞凌晨現排隊車龍

環球社會熱點 13:33 2020/04/28

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新西蘭實施了長達一個月的封城措施，民眾在解封首日的凌晨，紛紛外出買宵夜，漢堡、薯條和咖啡似乎缺一不可。奧克蘭與威靈頓的麥當勞凌晨出現排隊車潮，國會議員Christopher Bishop在Twitter上載咖啡和麥當勞的相片，並表示：

很難形容這杯咖啡有多美味。

新西蘭媒體報道，有民眾凌晨4時開車到麥當勞大買特買。Tai Perez稱，自己買4盎司牛肉漢堡、BigMac、飲品和2個芝士漢堡，但根本吃不完。

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新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）日前下調警戒級別，料40萬人復工。阿德恩亦被外界稱讚防疫有功，「消除」本土傳染病例。新西蘭仍實施數項社交距離措施，商場、酒吧、理髮廳及其他公共區域須關閉多至少2周。

奧克蘭與威靈頓的麥當勞凌晨出現排隊車潮。

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阿德恩3月26日宣布封城，限制500萬居民出入。她指出，封城措施見成效。新西蘭確診僅1200多宗，19人死亡；周一（27日）新增5宗確診及1人死亡。

阿德恩周二（28日）在電台上稱：

我們可以充滿信心地說，新西蘭沒有社區傳播，現時的策略是維持這個目標。

被問到使用「消除」（elimination）形容新西蘭疫情是否合適時，阿德恩強調，「消除」 不代表零確診，而是指政府對病例「零容忍」；新冠病毒完全消失是「除根」（eradicated），兩者存很大差異。

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